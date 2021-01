Ángeles Blanco y su reencuentro con Pedro Piqueras: “He venido porque sabía que me echabas de menos”

Filomena ha impactado en la vida de muchos ciudadanos en los últimos días. Nuestros compañeros Tony Aguilar y Félix Castillo se las vieron y se las desearon para llegar a LOS40 el sábado debido al temporal de nieve y muchos otros profesionales han tenido problemas para desplazarse a sus puestos de trabajo. Fue el caso de Ángeles Blanco y José Ribagorda, presentadores del Informativo fin de semana de Telecinco.

En su lugar, Pedro Piqueras consiguió llegar a Mediaset, no sin dificultades, para presentar las noticias. En la primera edición tuvo que hacerlo solo. A la segunda ya pudo llegar Ángeles Blanco para continuar presentando con Piqueras, que daba así la bienvenida a su compañera al plató: "Entre los atrapados por la nieve estaba nuestra compañera Ángeles Blanco, editora del fin de semana, que por fin ha visto la luz de la nevada. ¡Vaya odiosea!. Por cierto, no sé cuántas veces he echado tanto de menos a alguien".

A lo que ella respondía bromeando: "Mira, he venido solo por eso. Porque sabía que me echabas de menos", decía la periodista que tuvo que andar durante 2 horas y media por la nieve para poder llegar al trabajo. Puedes ver el momento aquí.

Ángeles Blanco, una vida (profesional y personal) ligada a Informativos Telecinco

La periodista extremeña entró a formar parte de los servicios informativos de Mediaset en 1993 y es uno de los rostros más representativos de la cadena en la actualidad. Además de por labor profesional, los Informativos de Telecinco son su casa en el sentido más personal, ya que fue allí donde conoció a su actual pareja, el también periodista Vicente Vallés en 1999.

Ángeles Blanco, en 2008.

Ambos presentaban juntos las noticias de la cadena y sus compañeros de aquella época ya empezaban a notar una química especial, aunque no empezarían su relación hasta años después, tal como cuenta Vanitatis.

Ni Ángeles ni Vicente han ocultado su relación en todos estos años, sin embargo, sí han sido cuidadosos y discretos con los detalles que conciernen a su vida privada porque aunque presentan la segunda edición de los informativos en cadenas rivales, como los profesionales que son ambos han seguido siendo un equipo fuera de las horas de trabajo.