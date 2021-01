5 datos que necesitas saber sobre Olivia Rodrigo

Disney siempre ha sido una gran cantera de artistas, desde Britney Spears y Christina Aguilera, hasta Miley Cyrus pasando por Zac Efron. Ahora y desde que publicase su primer sencillo el pasado día 8 de enero, Olivia Rodrigo apunta a convertirse en una de las promesas del pop internacional.

Drivers License es el título del debut de esta joven estrella de la música y la interpretación, después de que haya dejado sin palabras con un reto de las dimensiones de relevar a Vanessa Haudgens. Por eso y para que no te pierdas nada sobre este talento emergente de la música, desde LOS40 te presentamos algunos datos de lo más curiosos sobre Olivia Rodrigo.

Es la protagonista de la nueva generación de 'High School Musical'

Aunque esto seguramente ya lo sepas, no está de más recordarlo. Y es que, coger el testigo de Troy Bolton y Gabriella Montez no es una tarea fácil. De momento ya ha superado con nota la prueba de cantar canciones como All I want, Just for a moment o el icónico Breaking Free. Una serie que llegará a Disney+ en nuestro país el próximo 31 de marzo.

'High School Musical' no es su primera experiencia en Disney

Aunque ha sido esta nueva versión de High School Musical lo que le ha catapultado a lo más alto, éste no ha sido su primer papel en televisión. Ya pudimos ver a Olivia Rodrigo en en Bizaardvark, otra serie original de Disney Channel que se emitió entre 2016 y 2019 y en la que daba vida a Paige Olvera, una guitarrista experta en vídeos virales.

Es la protegida de Taylor Swift

Siempre es bienvenido que en los comienzos en el mundo de la música alguien te mire con su toque de gracia, pero si quien te da su bendición es Taylor Swift ya puedes considerarte el artista más afortunado del momento. Eso le ocurrió a Olivia Rodrigo a quien la diva del country pop más famosa del mundo lleva siguiéndole la pista desde que conociera su cover de Cruel Summer, sobre la cual Swift escribió: "Me encanta esto!!! Gracias por esta hermosa actuación.” Desde ese momento, la creadora de Look what you made me do no ha dudado en apoyar el lanzamiento del single debut de la chica Disney.

Cambió la letra de 'Drivers License' repentinamente por algo que le ocurrió en su vida privada

Drivers License trata sobre una ruptura y está inspirada en una vivencia personal, aún sin confirmar si sobre su romance con su protagonista de reparto Joshua Basset. Sin embargo, justo después de que su romance se terminase y de que al Zac Efron de esta nueva generación se le relacionase con Sabrina Carpenter, Olivia cambió la letra de 'con esa chica morena' a 'esa chica rubia'. ¿Casualidad? Los fans piensan que no.

'Drivers License' no es el primer éxito musical con la firma de Olivia Rodrigo

Otra vez la serie sobre High School Musical rodea el éxito de Olivia Rodrigo y, es que, All I Want, una de las baladas a piano de la serie que se puede disfrutar en el cuarto capítulo tiene su firma. Un tema que se coló en el puesto 90 de la Billboard Hot 100.

De momento, te recomendamos que te quedes con el nombre de Olivia Rodrigo porque todo apunta a que ha nacido una estrella.