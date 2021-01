Aitana puede insertar este sábado una canción más en la lista: ‘11 razones’

Aitana puede ser protagonista de nuevo este próximo sábado en #Del40al1CocaCola, ya que su canción 11 razones es candidata a entrar en lista. Se trata del tema que da título a su último álbum, que ha sido acogido con delirio por sus fans: se mantiene como número dos entre los discos más vendidos en España, y si no ha llegado al número uno (de momento) es porque coincidió en su salida con Vértigo, de Pablo Alborán, que debutó y sigue en lo más alto. Si lograse entrar con este single en la lista de LOS40, para lo cual precisa de vuestro apoyo con el HT #MiVoto40Aitana, la catalana podría encontrarse con tres canciones simultáneamente entre las 40 mejores de la semana: actualmente también tiene en el chart Más de lo que aposté, su colaboración con Morat (#8), y Si tú la quieres, a dúo con David Bisbal (#29); con ambas fue número uno.

11 razones tiene un marcado aire rock con el que Aitana parece sentirse muy cómoda. En general, se muestra más que satisfecha con el resultado de su nuevo trabajo. “No soy de ponerme mis canciones en el coche porque me da vergüenza —declaró a LOS40—; pues este disco me lo he puesto un montón de veces. 11 razones va a marcar un cambio, no sé si en el panorama musical o en mi carrera, pero en mí marca un cambio”.

La curva ascendente en su carrera se notó ya el año pasado, periodo en el que acumuló grandes logros. Además de haber sido número uno con las citadas colaboraciones, también lo consiguió con +, el tema que grabó con Cali y El Dandee. De ese modo, se convirtió en la única artista nacional que alcanzó el puesto de honor de LOS40 en 2020 con tres singles (solo una artista internacional hizo lo mismo: Dua Lipa). Aitana, además, ganó dos premios en la última edición de LOS40 Music Awards, y dos de los gordos: Mejor Artista Nacional y Mejor Canción (por Si tú la quieres). Y terminó el año estrenando una colaboración con Katy Perry y Tiësto, Resilient; ¡ahí es nada! Veremos si continúa la racha con este 11 razones… ¡Mucha suerte!