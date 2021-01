Dave Grohl confiesa que sigue soñando con Kurt Cobain y Nirvana

Han pasado casi 27 años desde que Kurt Cobain ingresó prematuramente en el Club de los 27. El líder de Nirvana e icono inconfundible de toda una generación de jóvenes contestatarios y contrarios a lo convencional se suicidó, dejando sin opciones a la banda que había llevado a todo el mundo la bandera del grunge.

Desde ese momento, los miembros de la desaparecida banda siempre han tenido su figura muy presente. No hay aniversario en el que no tengan unas palabras de reconocimiento al vocalista de Nirvana. Sobre todo, por parte de Dave Grohl, el que fuera batería y amigo íntimo del cantante. Siempre ha demostrado el profundo cariño y admiración que sentía por él, en cada entrevista o charla en la que ha hablado de la relación que los unía.

Recientemente, el ahora cantante de Foo Fighters, ha revelado en una entrevista para Classic Rock que sigue teniendo muy presente a Cobain. Tanto es así que, incluso después del tiempo transcurrido desde entonces, aún imagina en sueños situaciones que nunca vivió con los integrantes del grupo. De esta manera, mientras duerme, la banda sigue viva, con una trayectoria paralela, como si todo siguiera en el punto en el que terminó.

"Todavía tengo sueños con Nirvana, que somos una banda y que hay un estadio vacío esperándonos para tocar", dice el músico. "Pero no me siento en casa a ensayar Smells Like Teen Spirit solo. Es solo un recordatorio de que la persona responsable de esas hermosas canciones ya no está con nosotros. Es agridulce", confiesa.

Nirvana: Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl, fotografiados en1992. / JA Barratt/Photoshot/Getty Images

Hace un año, Grohl se subió a un escenario con los miembros sobrevivientes de Nirvana para cantar cinco canciones. Lo hicieron con la voz de St. Vincent, Beck y Harper, la hija del líder de Foo Fighters. Sin embargo, la ausencia de Cobain era demasiado fuerte. "No me sentiría cómodo cantando una canción que cantó Kurt", aseguró en la entrevista. "Me siento perfectamente en casa tocando esas canciones en la batería. Y me encanta tocarlas con Krist Novoselic, Pat Smear y otro vocalista".

No es la primera vez que el líder de Nirvana se cuela en los sueños de sus amigos y excompañeros de banda. Hace algunos años, el bajista Krist Novoselic aseguró que había vivido una experiencia similar y había soñado con Kurt: "Estoy tan feliz de verlo en un sueño. Cada vez que sucede le digo: 'Dios mío, es tan bueno verte'. Entonces decimos: 'Está bien, vamos a tocar'".