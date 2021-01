Katy Perry comparte un avance de su canción ‘Electric’ para Pokémon

Katy Perry es toda una estrella. La cantante estadounidense lleva más de una década regalándonos hits. Sin ir más lejos, en 2020 lanzó su quinto álbum de estudio, Smile, donde volvió al sonido pop que la catapultó a la fama; dio la bienvenida al mundo a su primer bebé junto a Orlando Bloom llamada Daisy; y lanzó un remix de su single Resilient con nuestra querida Aitana. Vamos, que no ha parado.

Pero parece que este 2021 también viene fuerte. Este miércoles, 13 de enero, además de celebrar el 44 cumpleaños de Orlando Bloom, la estrella pop ha compartido una noticia que ha vuelto locos a sus seguidores y seguidoras: ¡va a lanzar una canción para Pokémon!

Por el 25 aniversario de la saga de videojuegos de Nintendo, la cantante ha sido la voz seleccionada para poner banda sonora a esta fecha tan importante para los fans. Y es que no todos los días se cumple un cuarto de siglo.

Tanto Nintendo como la artista han compartido la noticia en sus redes sociales con un vídeo donde vemos como una Pokeball avanza por un recorrido de obstáculos que parece sacado de una de las pruebas de El Hormiguero.

Al final, un peluche de Pikachu llega en monopatín a una sala donde podemos ver en letras luminosas “Katy Perry & Pokémon”. Cuando el peluche choca contra una plataforma, empieza a sonar un vinilo. ¿Y qué podemos escuchar? Solo una palabra cantada por la californiana: “Electric”.

Aunque es pronto para conocer más detalles, esta palabra apunta a que la cantante hará mención a Pikachu en este tema. El famoso Pokémon, que pertenece a la primera generación, es ya un icono de la historia pop y, por supuesto, se merece su propia canción. La artista ha escrito el siguiente mensaje, mencionando sus recuerdos con la saga, en Instagram:

“El sitio donde estuviste afecta directamente a dónde te encuentras ahora. Lo que viene a… no me puedo creer que estuviese cambiando mis Pokémon en los recreos del instituto y ahora formo parte de la celebración de su 25 aniversario. Digamos que me siento muy electric con esto”.

Pokémon y su 25 aniversario

Aunque parezca mentira ya han pasado 25 años desde que Pokémon Rojo y Pokémon Azul saliesen al mercado en Japón para Game Boy. El juego se convirtió en todo un éxito de ventas dando pie a cientos de productos relacionados con la saga: desde el famoso anime hasta peluches y parques de atracciones.

Ahora, Nintendo y Gamefreak preparan un aniversario por todo lo alto para disfrute de los fans de la saga.