Los trucos que la OCU recomienda para pagar menos en el recibo de la luz

La Organización de Consumidores y Usuarios ha elaborado un completo reportaje sobre los elevados precios de la electricidad en este polar mes de invierno. Ahora que necesitamos tener caliente nuestros hogares y que las horas de luz son las menores de todo el año, el recibo de la luz se ha disparado.

Hace más frío que nunca... y los precios de la electricidad se disparan: los hogares ya tienen muchas dificultades para pagar sus facturas eléctricas, y en los meses de invierno aún más. ¿Por qué pasa esto? ¿Se puede evitar? ¿Qué impacto real tiene esta subida en nuestra factura eléctrica?

Aunque pueda parecer una tontería, 4 de cada 10 familias verán una diferencia en su factura que podría ser de hasta 20 euros si la tendencia de los precios continúa. Si la situación climatológica se calma, la diferencia podría estar entre los 5 y los 13 euros.

Es por ello que la OCU ha lanzado una serie de consejos o trucos para que los clientes puedan saber cómo ahorrarse un dinero en sus recibos: "En OCU lo tenemos claro: pese a los elevados precios de estos días, el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) sigue estando entre las mejores tarifas del mercado, además de ser imprescindible para quien tenga el bono social. La tarifa PVPC podría no se una buena opción para hogares que se calientan con electricidad, especialmente por medio de acumuladores: estos hogares consumen mucho y de forma concentrada en invierno, cuando la electricidad suele tener precios más elevados habitualmente: para ellos contratar una tarifa con un buen precio fijo y revisarla cada año al acercarse el invierno será una forma de ganar en tranquilidad, pero eso no siginifica que vayan a pagar menos que manteniendo una tarifa variable como el PVPC".

Los precios de la electricidad se disparan: ¿por qué pasa esto?, ¿se puede evitar? ¿qué impacto real tiene esta subida en nuestra factura eléctrica? https://t.co/v2rLgxeKtW pic.twitter.com/ImMmoUzpHE — OCU (@consumidores) January 12, 2021

La segunda premisa o truco de la Organización de Consumidores y Usuarios es siempre evitar pagar todo un año las tarifas de un temporal. No contratar en estas fechas o con renovación cada poco tiempo es lo recomendable: "Si no tienes PVPC ni tarifa indexada, es importante revisar tu tarifa, pues hay muchas compañías cuya tarifa a pagar durante todo el año es superior o incluso muy superior a que las tarifas indexadas han fijado durante estos primeros días de enero de temporal. Por lo tanto si tu tarifa es fija, o no sabes qué tarifa tienes contratada es aconsejable que uses el comparador de tarifas de OCU para localizar las mejores tarifas disponibles y el ahorro que puedes obtener con cada una de ellas".

Este consejo permitiría a muchos usuarios ahorrar centenares de euros al año. Por último, desde la organización recomiendan no aceptar ofertas si no se sabe claramente cuáles son los términos y condiciones de la misma (normalmente una oferta telefónica no es completa) y buscar ayuda de algún asesor energético en caso de necesitar más información.

Precios regulados de la electricidad, una promesa incumplida

En las últimas semanas las redes sociales se han mostrado especialmente críticas con los miembros del gobierno de España que forman parte de la agrupación política Podemos. El partido morado a través de algunas de sus principales figuras denunciaron el auge de la factura en épocas similares a la actual. Ahora que la situación se repite, no han sido capaces de regularlo.