Blas Cantó, afectado por Filomena, comparte cómo ha sido su día más “catastrófico”

El temporal Filomena ha arrasado en España, cambiando así los planes de millones de personas repartidas por todo el país. Blas Cantó ha sido uno de ellos, que ha compartido, desesperado, su experiencia durante el temporal.

El cantante comenzaba su día más catastrófico con su vuelo cancelado, posteriormente reasignado. Cuando todo parecía haberse solucionado, dicho vuelo se retrasa, acumulando horas y horas de espera en el aeropuerto. Pero eso no es todo.

El murciano, además, no cuenta con luz, agua, calefacción, ni comida en su casa, por lo que su llegada a la capital se le hacía cuesta arriba. "Ésta es la cara B de la nevada tan bonita que ha caído en Madrid", decía en sus Instagram Stories. Aunque no fue lo único que compartió en sus redes sociales.

"Vuelo C A N C E L A D O . Nos reubican en el siguiente 🙏🏻✨ De momento llegaremos a casa • Sin luz • • Sin agua • Sin calefacción • Sin Comida • ¿Conocéis a alguien en la misma situación por el temporal de nieve? 🤦🏼‍♂️", decía en la descripción de una de sus últimas publicaciones en Instagram. Finalmente pudo viajar a Madrid durante la noche del 13 de enero.

Pues no, Blas, no has sido el único afectado por este imparable temporal. La actriz María Galiana, Soraya Arenlas y Rozalén son algunos de los que no han vivido del todo bien la borrasca. Aunque en el caso de Rozalén, le ha obligado a permanecer en casa de sus padres, por lo que quizás ésta se haya convertido en una consecuencia positiva.

Después de su aventura, Blas ha aterrizado finalmente en la capital. Lo que desconocemos es cómo se ha encontrado su casa, aunque asegura que sus vecinos Loli y Víctor le han ayudado a desenterrar gran parte de ella.