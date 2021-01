Zahara desvela sus historias más escondidas en 'Merichane', su nuevo single

La música de Zahara nunca deja indiferente a nadie. Mucho menos esta vez, que Zahara vuelve a coger el micrófono para, durante cinco minutos, contar las historias más recónditas de su vida. Una canción desnuda y valiente donde la artista habla sin tapujos de acoso, insultos, bulimia, ansiedad, trastornos e incluso su desafortunado paso por una multinacional.

En un videoclip que podría parecer agobiante y angustioso, Zahara aparece rodeada de gente recitando capítulos de su vida, los cuales, tal y como ella afirmaba en su cuenta de Instagram, no ha sido fácil mostrarlos.

"He querido contar lo que viví tal y como fue para mí. Llegar a hacerlo no ha sido fácil. He tenido que aceptar y asumir que aquellas historias sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño", se sinceraba la artista.

'Merichane', una posible alusión a Cleopatra

"Merichane soy yo y Merichane somos todas mis historias", confirma la artista en su cuenta de Instagram. Esta palabra puede parecer desconocida para muchos pero lo cierto es que este era uno de los apodos por los que supuestamente se conocía a Cleopatra por su habilidad en la práctica del sexo oral y es que el término significa "la boca de diez mil hombres".

Al final del vídeo, es la propia Zahara la que escribe: "Merichane era el nombre con el que se conocía a la 'puta del pueblo'. Ese fue mi apodo. Tenía 12 años", cuenta la artista.

Se trata este tema del primer single del disco que sacará en los próximos meses, el cual llega tres años después de Astronauta, su último álbum de estudio. Además, la artista sacó recientemente Adrenalina, su colaboración con Chica Sobresalto.