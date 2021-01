Dolores O'Riordan: Un tributo a la voz, al talento y a la vulnerabilidad de la cantante de The Cranberries

El año 2018 arrancó con una trágica noticia que nadie esperaba: “Muere Dolores O’Riordan, la cantante de The Cranberries”. De forma repentina, a los 46 años, nos dejaba la líder carismática de una banda que trascendió a modas y tendencias musicales. La voz que cautivó a toda una generación en los 90’s con himnos como Linger, Dreams o Zombie, se fue hace ahora tres años.

Aquel 15 de Enero, fue hallado su cuerpo sin vida en un hotel de Londres. El informe forense concluyó que fue una “muerte accidental”. Hoy recordamos su talento, su voz… y su vulnerabilidad.

Dolores Mary Eileen O'Riordan era la menor de siete hijos, había nacido en Limerick, Irlanda, en 1971, y había empezado a escribir canciones cuando tenía 12 años. Se unió a la banda, entonces llamada The Cranberries Saw Us, cuando era adolescente, después de responder a un anuncio en el que se buscaba cantante femenina para unirse a los hermanos Mike y Noel Hogan y a Fergal Lawler. En una entrevista para Rolling Stone, O'Riordan dijo que la audición "fue fácil para mí porque sabía que al minuto de abrir la boca se quedaron impresionados". Poco después acortaron su nombre a The Cranberries.

Y enseguida llegaron la riqueza y la fama

Ya su debut en 1993 con Everybody else is doing It, so why can’t we?, superó los seis millones de copias en todo el mundo. En parte, gracias a Linger, una canción de Dolores inspirada en su primer beso, o Dreams. Y un año después llegó el segundo álbum No need to argue, con Zombie a la cabeza. El impacto fue inmenso: 17 millones de copias.

Cuando les llegó la fama, todos tenían en torno a 20 años, aunque siempre fue más duro de sobrellevar para Dolores, que estaba al frente. En 1999, la cantante figuraba en el nº 5 de la lista de las mujeres más ricas de las Islas Británicas. Pero eso no compensaba su infelicidad. La presión de la fama la atormentaba.

Dolores O'Riordan y su mágico halo, durante un concierto en Dublín en 1995. / Independent News and Media/Getty Images

Dolores siempre habló abiertamente de su salud mental, de sus problemas con la anorexia, la depresión, el alcoholismo… o de los abusos sexuales que sufrió cuando era niña. En una entrevista de 2014 con el periodista irlandés Barry Egan para Irish Independent, confesó "Mi vida está descontrolada". Reveló entonces que, desde los ocho años, había sufrido cuatro años de abusos sexuales por parte de un amigo de la familia. El efecto fue devastador y su celebridad no le había proporcionado ningún consuelo.

El 15 de Enero de 2018, a mediodía, envió un mensaje de voz a un amigo diciéndole que la nueva grabación estaba sonando "jodidamente bien". Después, habló con su madre. Esa noche falleció. Ocho meses después, el informe forense concluyó que su muerte fue un “trágico accidente”: falleció ahogada en la bañera después de haber ingerido una excesiva cantidad de alcohol.

The Cranberries emitieron este comunicado “Todavía continuamos luchando por aceptar lo que ocurrió. Nuestras sentidas condolencias para los hijos y la familia de Dolores. Nuestros pensamientos están hoy con ellos. Dolores vivirá eternamente en su música. Comprobar el gran impacto positivo que tuvo en la vida de la gente ha sido una fuente de aliento para nosotros”

Hubo todavía un álbum póstumo, In the end, con demos grabadas por O'Riordan a finales de 2017. Salió en Abril de 2019 como "una celebración de la banda y Dolores al legado que dejamos detrás nuestro". Lo siguiente fue la disolución definitiva de The Cranberries.