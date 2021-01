BTS recuperan el Nº1 de la lista con ‘Dynamite’

Hay números uno que son sorprendentes, y números uno que son de esperar. El de esta semana, que corresponde a Dynamite, de BTS, es de los segundos. El septeto surcoreano ha sido muy apoyado por su Army desde que entró en lista, y el empuje de sus fans no ha decaído desde que llegaran a lo más alto por primera vez el pasado 19 de diciembre. Así pues, Dynamite suma este sábado su segunda semana (no consecutiva) como líder de LOS40.

Este éxito da continuidad en 2021 a los logros que la banda tuvo en 2020. El pasado junio obtuvo el récord Guinness por el mayor número de visitas en un concierto online con Bang Bang Con: The Live (también recibió un premio de la MTV al mejor espectáculo virtual, además de otros tres galardones); Dynamite se convirtió en el primer single de un grupo coreano en llegar al número uno de la lista de ventas de Estados Unidos (el solista PSY lo consiguió antes dos veces, con Gangnam style y Gentleman), y su vídeo tuvo 100 millones de reproducciones en menos de 24 horas. En los People’s Choice Awards se hicieron nada menos que con los premios a mejor grupo, canción, álbum y videoclip.

En noviembre fueron nominados por primera vez a los Grammy. A final de año cantaron una maravillosa versión del villancico Santa Claus is coming to town para un programa especial de Disney y lanzaron una versión navideña de Dynamite. Hasta la gran Alicia Keys se ha rendido a su talento, y subió a sus redes sociales una versión de Life goes on. Está claro que BTS no solo tienen una base de seguidores muy sólida en todo el mundo, sino que poco a poco van ganándose el corazón de mucha más gente. ¡Enhorabuena!