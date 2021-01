Canciones para el Blue Monday 2021: la bajona tampoco perdona hoy en el lunes más triste del año

Hoy te has levantado un poco plof. Te sientes decaído. No puedes más que pensar en lo mal que nos van las cosas por la pandemia que cada día nos deja peores datos y más restricciones, los destrozos que ha dejado tras de sí Filomena o los coles e institutos que siguen cerrados en algo que empieza a ser habitual en el último año. Vale, todo eso ocurre, pero puede que también andes especialmenten decaído porque alguien te ha dicho que hoy es el Blue Monday.

Dicen que el tercer lunes de enero es el día más triste del año. Al parecer todo viene de una ocurrencia de una agencia de relaciones públicas a mediados de los dosmiles, que decidió inventarse una ecuación pseudocientífica a través de la que hallar cuál es el día más deprimente del año… y así vender más billetes de avión. Suena surrealista, ¿verdad? Pues así es…

No obstante, y aún sabiendo que es una perogrullada sin ninguna base científica, pocos van a negar que los lunes de enero, en general, son de una bajona insoportable. Mucho trabajo, nada de días festivos a la vista, la cuenta bancaria tiritando e intentando recuperarse de las navidades, y un frío que pela.

Vamos, que aceptamos blue monday como denominación del tercer lunes de enero, y que nos queremos meter en el papel. ¿Qué mejor que sumergirnos en canciones que mencionan momentos “blue”, es decir, tristes y de bajón? Pasen y regodéense. Spoiler: con muchas bailarán hasta la extenuación.

Blue Monday, New Order

Coincidencia total entre el título de la canción y de lo que hemos venido a hablar aquí. Pero no nos confundamos: habla de un blue monday cualquiera, no del tercero de enero, ya que la canción es anterior a la designación del día. Un temazo de la banda británica que se erige como una de las canciones más importantes de los 80. No en vano, fue el single 12 pulgadas más vendido en la historia del Reino Unido. Además de bailártela y cantártela como si no hubiera un mañana, puedes escucharla en bucle junto con las innumerables versiones que se han hecho de ella.

Blue (Da Ba Dee), de Eiffel 65

Por favor, ¿hay alguien que no se acuerde de esta maravillosa (y algo horterilla, ¿para qué negarlo?) canción? Grandes momentos de desinhibición bailonga son los que han propiciado los italianos Eiffel 65 con este tema de melodía pegadiza que se lanza al juego de palabras blue = azul vs. blue = triste, je, je, je. Sinceramente, es escuchar el pianito de los primeros segundos y ponérseme los vellos como escarpias. Este tema de Eiffel 65 cumple este 2019 veinte años.

True Blue, Madonna

La indiscutibilísima reina del pop de ayer, hoy y siempre, tampoco es ajena a la tristeza que lo tiñe todo de azul. Un temazo pop pegadizo que también gira en torno al amor, y a la posibilidad de gran bajona si se pierde o si no sale bien (¿o más bien se ríe de esto?). Pero, ¿quién no recuerda bailar y canturrear con alegría el pegadizo estribillo “true looooooveee”? Una canción con puro santo y seña de la Ciccone.

Black is black, Los Bravos

Un poquito de españoleo en esta lista. ¡Qué maravilla la psicodelia de Los Bravos y esta tonada de 1966! Hit que llegó a las primeras posiciones de las listas del Reino Unido y Estados Unidos. También fue número uno en LOS40 (entonces Los 40 Principales), ¡durante nada menos que 6 semanas! El caso es que en ella hablan de qué hacer cuando uno está triste. Escuchándola solo se me ocurre… ¡bailar moviendo los pies de un lado a otro!

Dream (when you are feeling blue), Frank Sinatra

Esta canción te baja las revoluciones y te hace languidecer como si fueras una gotita de lluvia cayendo por el cristal. Un tema que claramente es apto para escucharlo en un estado de tranquilidad y positividad: en esos momentos te hará disfrutar y te dejará una sensación reconfortante. Si te lo pones estando triste triste… no sé muy bien lo que puede pasar, la verdad, pero como mínimo es probable que te deje muy pero que muy planchado.

Sight of you, Pale Saints

Un poquito de indie-pop. Guitarras como cristalitos, bajos noventeros, y una estructura muy de bailarla en el escenario grande del FIB hace 15 años. Trae, además, un aire naïf que pese a hablar de la bajona que produce ver a ese alguien o escuchar las cosas que te dice, no pone triste para nada a quien la escuche. ¿Dónde hay que firmar para “estar blue” pero en ese plan?

I’m leaving you, Scorpions

Te dejan. ¿Cómo no vas a estar triste? Pero es que encima te dice que “no estés tan triste”, o “demasiado triste”. ¿Me va a decir a mí qué nivel de bajona debo manejar la misma persona que me está dejando? Ni hablar. Al año 1984 nos remontamos con este tema. Un poquito de desdén y paternalismo en formato heavy metal cargado de punteos y algunos ecos épicos.

A photograph of you, Depeche Mode

Vamos con una de electropop para regodearse en lo mal que hace sentir ver la foto de esa persona. Para detenerse en el instante de decidir qué hacer con ese objeto del demonio que te trae de cabeza pero del que no eres capaz de deshacerte. Los británicos Depeche Mode parecen al menos tomárselo a guasa…

There’s a place, The Beatles

Alguien tenía que hablar del sitio al que uno va cuando está triste. Bueno, en este caso ese lugar es figurado, y aquí los Beatles nos ofrecen una autoayuda de lo más sencillita: supéralo en tu cabeza, camarada. Gracias, escarabajos de Liverpool.