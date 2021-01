Los trucos de Sara Carbonero y Natalia Sánchez para superar el Blue Monday

Sara Carbonero y Natalia Sánchez le han plantado cara al Blue Monday. Desde el año 2005, el lunes más triste del año es el tercer lunes del mes de enero, o al menos así está considerado el fenómeno que año tras año se repite en las redes sociales.

Y todo desde que el psicólogo Cliff Arnall realizara una fórmula para una campaña de marketing de una agencia de viajes con el objetivo de vender más productos en un momento, como era enero, en el que bajaba la demanda. Y aunque no hay ninguna base científica que nos haga pensar seriamente que exista el día más triste del año, cada año lo vivimos en las redes sociales.

Y dos de nuestras dos instagramers vips han demostrado que siempre hay un truco bajo la manga con el que poder afrontar el Blue Monday. La presentadora Sara Carbonero tiene claro que la fórmula está en los buenos recuerdos.

"Al Blue Monday, recuerdos de colores. (@patrigoe vienen lluvias torrenciales esta semana. Estamos ready). #saudade #unpaseoporelDuero #volveremosaviajar" posteaba junto a una imagen en una canoa recreativa en aguas del Duero en Baiao (Portugal).

Natalia Sánchez, por su parte, también tiene su particular secreto. Uno en el que se fusiona la música, la moda, el perfume... Básicamente ponerse guapx y disfrutar de una pasión como la música: "¿Cómo ha ido vuestro #BlueMonday ? Como, supuestamente, es el día más triste del año, yo, por si acaso, me he vestido de rojo, me he puesto perfume para parar un tren y he escuchado mi lista de reproducción preferida en bucle!😂☝️Y, afortunadamente ¡he salido indemne!😂¡Ha acabado siendo un muy buen lunes!💪💙 ¿Y el vuestro?".

Y tú, ¿cómo has pasado el Blue Monday?