La foto de Cepeda adolescente junto a Mario Casas que está dando que hablar: “Eres como el buen vino”

Este lunes 18 de enero, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España daba a conocer los nombres de los nominados y nominadas de la 35ª Edición de los Premios Goya. Por primera vez, el actor Mario Casas postula entre los candidatos a llevarse el galardón a mejor actor por la película No matarás.

El actor gallego de 34 años se encuentra viviendo un precioso momento profesional, tal y como nos comentó en una entrevista para LOS40 tras conocer su nominación: “Yo creo que no es solo No matarás, aunque esté nominado por ella, sino también Hogar, El practicante y todos los registros que he hecho este año y que al final se han volcado en No matarás".

Además, la estrella de cine no dejó de recibir felicitaciones por parte de sus compañeros y compañeras de profesión en todo el día. Una de las enhorabuenas que más han llamado la atención de los usuarios y usuarias de Twitter ha sido, sin duda, la que ha compartido el cantante Luis Cepeda en su cuenta.

El intérprete de Gentleman ha publicado una foto de hace años donde aparece junto al actor posando. Parece que la imagen es de antes de que Cepeda se hiciese famoso gracias a su paso por la academia de Operación Triunfo y es que el cantante aparece bastante más joven.

Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar, y muchos de ellos coinciden en lo mismo: lo guapo que está Cepeda en la actualidad. “Menudo fotón, Luis, qué bien has crecido, hijo mío”, “El tiempo te sentó mucho mejor” o “Como el buen vino, mejoras con los años”, son solo tres de las respuestas que ha generado el post.

En cuanto a Mario Casas, muchos usuarios de Twitter aseguran que el actor no ha envejecido nada en los años que separan la foto de la actualidad. “Se conserva en formol” o “Mario está igualito, está embalsamao”, han comentado algunos tuiteros.

Sin duda, la foto ha dado mucho que hablar y en menos de 24 horas ha sumado más de 370 retuits y casi cinco mil me gusta. Y es que la gente es muy fan de abrir el baúl de los recuerdos.