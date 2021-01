Jennifer López, presa de los nervios por su actuación en la investidura de Joe Biden

Jennifer López se ha enfrentado a actuaciones multitudinarias en infinidad de ocasiones, muchas de ellas muy recientes. Entre ellas se encuentra algunas tan memorables como la pasada Super Bowl de la mano de Shakira, con la que ambas hicieron historia en la música latina, o sin ir más lejos, su concierto de fin de año en Times Square para despedir el año 2020, así como el especial One World Together At Home para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus, por no hablar de su enorme cantidad de conciertos con los que ha triunfado alrededor de todo el planeta. Sin embargo, hoy JLo se enfrenta a una actuación que la pondrá ante los ojos del mundo entero: la toma de posesión de Joe Biden como nuevo Presidente de Estados Unidos.

Una actuación que la del Bronx se está tomando muy en serio, al menos así lo ha asegurado su prometido Alex Rodriguez en el popular programa de televisión de Jimmy Fallon The Tonight Show.

"Pensar que en 12 meses ha hecho la Super Bowl, el concierto de Año Nuevo y ahora la investidura... ¡Es increíble!", confesaba el futbolista en el programa. "Y lo interesante es que está aún más nerviosa por tocar en Washington, D.C. por la responsabilidad". Una responsabilidad y un compromiso que también ha querido aplaudir públicamente, orgulloso del trabajo de su pareja.

Imagen de los stories de Instagram de Jennifer López. / Instagram / Instagram @jlo

Una actuación que, al igual que el resto de las performances y del acto en general, estará en el punto de mira a nivel internacional en un momento en el que la seguridad prima por encima de todo, más si cabe tras el asalto al Capitolio por los simpatizantes de Donald Trump con el que arrancaba el año 2021. Ha sido precisamente en relación a esta polémica, sobre que Alex Rodriguez ha explicado: "Lo que más desea es, como todos nosotros, unir a la gente, inspirar. Y la música y el deporte logran eso mejor que cualquier cosa".

De momento, Jennifer López se está preparando a conciencia, al igual que Lady Gaga, encargada de entonar el himno de Estados Unidos, y Demi Lovato, que actuará en Celebrando América, completando así la lista de artistas que prestarán su voz a la investidura de Joe Biden. Una previa sobre la cual la artista de 51 años ya nos había dejado ver una imagen en compañía de los militares que velarán por la seguridad del evento, ahora JLo ha querido presentar a su cuerpo de baile sentados sobre las escaleras de uno de los lugares más emblemáticos de la historia de la democracia internacional.

De lo que sus fans no tienen duda es de que, aunque Jennifer López esté nerviosa, la considerada una de las 10 hispanas más incluyentes de Norteamérica ofrecerá un show que seguramente deje sin palabras. Tal y como acostumbra a hacer en cada uno de sus espectáculos.