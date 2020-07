La Super Bowl de Shakira y Jennifer López, nominada a 4 Emmys: así reaccionan sus protagonistas

Shakira y Jennifer López hicieron historia el pasado 7 de febrero sobre el escenario del show de medio tiempo de la última Super Bowl. Además de por ser una de las presentaciones más vistas de todos los tiempos, la actuación fue una de las más aplaudidas y considerada por muchos el mejor espectáculo de la popular final de la NFL. Por si las cifras no fueran suficientes, formaron un tándem al que se unieron J Balvin, Bad Bunny y Emme, la hija de JLo y Marc Anthony, haciendo de éste el medio tiempo más latino de la historia de la Super Bowl en pleno corazón de Miami.

Logros a los que ahora hay que añadir uno más y no menos importante, ya que, la performance de la Super Bowl de Jennifer López y Shakira ha sido nominada a cuatro Premios Emmy, los galardones de la Academia de la Televisión estadounidense cuya lista completa puedes consultar aquí.

La puesta en escena de las dos divas latinas está nominada a Mejor Especial de Variedad En vivo, Mejor Diseño e Iluminación, Mejor Dirección Musical y Dirección Excepcional Para Una Variedad Especial, ¡casi nada! Y, aunque habrá que esperar hasta el 20 de septiembre para ver con cuántos galardones se hacen ambas artistas, ellas no han dudado en celebrar este reconocimiento por todo lo alto.

Shakira compartía su alegría en todas sus redes sociales con una foto junto a la intérprete de Let’s Get Loud en el que daba las gracias por este reconocimiento que suma un hito más a la carrera de la colombiana. "Acabo de saber por @JLo que estamos nominadas a cuatro #Emmys por la Super Bowl LIV HT show! Esto es emocionante. Gracias a @TelevisionAcad y a todos los que habéis hecho esto posible", escribía Shakira.

Algo más efusiva se ha mostrado Jennifer López, quien no ha dudado en dar rienda suelta a su altísimo nivel de emoción a través de sus historias de Instagram, llegando a hacer su propio meme con uno de los momentos más impactantes de su parte de show de la Super Bowl, en el que realizó toda una exhibición de pole dance. Y es que, además de las cuatro candidaturas junto a Shakira, JLo también suma una nominación más gracias al programa World Of Dance.

Jennifer López. / Instagram / Instagram @jlo

Jennifer López / Instagram / Instagram @jlo

Desde luego que tanto a Shakira como a Jennifer López no les faltan motivos para celebrar, ya que, a pesar de que por llevar a cabo el espectáculo de la final de la NFL no recibieron ninguna retribución económica, tan solo unos días más tarde ambas artistas habían aumentado sus ventas un 900%. Por no hablar de la viralidad de sus challenges de baile, así como de las más de 177 millones de visualizaciones con las que cuenta la actuación en YouTube. ¡Todo un triunfo en el extenso currículum de dos de las mayores divas latinas de la música!

Quienes, por el momento, no han manifestado nada públicamente en relación a las cuatro nominaciones a los Emmys han sido J Balvin y Bad Bunny, a pesar de que ambos fueron una de las grandes sorpresas de la Super Bowl.

¡Enhorabuena a Shakira y a JLo por este gran triunfo!