La carta de amor de Jordi Cruz a una de las concursantes de ‘MasterChef Junior’ es todo ternura

MasterChef Junior ha terminado una temporada más, en esta ocasión, con la ganadora más joven de su historia. Aurora ha ganado con tan solo 9 años y tres platos impecables. Una de las que se quedó a las puertas fue Henar que se llevó otro premio, la carta de amor de Jordi Cruz.

Cuando Samantha Vallejo-Nágera le preguntó a la concursante quién podía haberle escrito una carta sugirió que Josie o uno de los miembros del jurado. No andaba desencaminada. Con la boca abierta se quedó cuando vio que la firmaba Jordi Cruz.

Primera carta de amor

No pudo ocultar su alegría y felicidad mientras leía sus palabras: “Mi querida Henar, dices que nunca has recibido una carta, pues aquí la tienes ya. Te escribo para decirte que nada más conocerte pensé, ‘esta niña es muy especial’. Eres espontánea, dicharachera, inteligente, divertida y extremadamente sensible. Quiero que me hagas una promesa, la próxima vez que alguien hable de cartas levantaras la cabeza muy alta y con una sonrisa gigante dirás, ‘a mí me escribió una y encima un pibonaco’. con todo mi cariño, tu amigo Jordi Cruz”.

Tras esas palabras tan cariñosas no podía más que salir corriendo a darle un gran abrazo al chef que le hizo prometer que siempre iba a confiar en ella misma. Y así lo hizo.

Amigos para siempre

“Nunca me hubiera imaginado que mi primera carta de amor hubiera sido de Jordi y con esas palabras que son super preciosas. Jordi y yo, después de esto, seremos amigos para siempre”, aseguró la niña de 10 años.

Una edición más, el programa llega a su fin demostrando que no hay edad para triunfar en los fogones. Los peques nos han vuelto a dar una lección de entrega y sacrificio. Su pasión por lo que hacen no es comparable con nada. Y las emociones que es capaz de generar este programa, tampoco. Buena prueba fue el programa de anoche.