¿Está Dua Lipa embarazada? La artista responde

Dua Lipa se ha mantenido al margen de sus perfiles en las redes sociales. Eso es lo que confesó en su entrevista con Vogue. Y no es de extrañar, ya que debe hacer frente a comentarios maliciosos y todo tipo de rumores a diario.

Uno que ha destacado últimamente es el de su posible embarazo. Todo comenzó cuando publicó algunas de las fotos de su viaje en Tulum (México). En ellas, posa con un vestido verde. Lo que llamó la atención de sus fans fueron los emojis que añadía en su descripción: un osito, un ángel, unas estrellas y un biberón. "¿Está embarazada?", preguntaba un usuario.

Estos rumores han llegado a oídos de la propia artista. Ha sido a través de su entrevista con Jimmy Kimmel. "Me gusta encontrar pequeños emojis aleatorios", justifica la británica. Asegura que leyó los comentarios que preguntaban acerca de su supuesto embarazo. "Por supuesto que no estoy embarazada", añade. Es por ello por lo que decidió eliminar la descripción de la foto en Instagram.

Dua Lipa se prepara ya para su nuevo proyecto musical. Así lo anunciaba la artista hace unos días a través de sus redes sociales. "Las caras B están de camino", decía en inglés en la descripción de su publicación. De momento se desconocen más detalles al respecto, pero lo que sí dan por seguro es que se trata de la otra cara de Future Nostalgia. ¿Escucharemos finalmente su colaboración If It Ain't Me junto a Normani Kordei?

Lo que sí sabemos es que la cantante forma parte de la lista de celebridades que han dado la bienvenida al 2021 con buen pie. Como mencionamos en líneas anteriores, viajó hasta México para disfrutar de unas vacaciones paradisíacas y encargándose de dar envidia a todos sus seguidores. Eso sí, muchos de ellos han criticado su escapda en plena pandemia.