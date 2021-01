Toñi Moreno comparte unas emotivas palabras en el primer cumpleaños de su hija Lola

Hace un año, Toñi Moreno veía cumplido uno de sus sueños por los que más ha luchado, el de convertirse en madre. Recurrió a la ovodonación para tener un bebé y tras dos abortos y un intento frustrado una década antes, por fin conseguía su objetivo a sus 46 años.

No ha sido una experiencia fácil, más bien todo lo contrario. Como cuenta en su libro sobre la maternidad pasados los 40, lo suyo fue un embarazo complicado, de esos que te hacen sentirte mal todo el tiempo y que te hacen sentir todos los síntomas no deseables en esta etapa. Después tampoco mejoraron las cosas.

Una semana de depresión posparto y una recuperación lenta en la que todavía sigue trabajando. Pero, pese a todo eso, la periodista recomienda pasar por esto una y mil veces más porque su pequeña Lola le ha cambiado la vida, pero para bien.

Ha pasado un año desde que su hija llegó al mundo y ha querido celebrar su cumpleaños compartiendo un vídeo con imágenes del día del parto. También ha escrito unas emotivas palabras que resumen lo que ha supuesto ser madre.

Una madre agradecida

“Hace un año que llegaste a mi vida para cambiarla desde las entrañas. Me colocaste en mi sitio y empecé a darle valor a lo que realmente importaba. Vivir para mí es el tiempo contigo”, empezaba diciendo dejando claro lo feliz que está.

Ser madre le ha dado unas fuerzas inesperadas. “Me has mostrado la mejor versión de mí misma y sé que sería capaz de levantar un camión con los dientes si tú estás debajo. Has llenado mis sueños de sentido. Nunca pensé que se podía amar de esta manera, y no sabes cómo te agradezco que hayas venido a este mundo... aunque lo hayas hecho en su peor momento”, continuaba haciendo referencia al momento de pandemia en el que llegó su pequeña.

“Cumples un año en un mundo que no tenía previsto para ti, pero sé que las dos juntas lo haremos habitable. Hija mía, te amo con toda mi alma y prometo cuidarte siempre. Feliz cumpleaños y GRACIAS, GRACIAS!!!!!”, terminaba expresando sobre lo mucho que le ha dado su hija.

Mensajes de cariño

Unas palabras tan bonitas que en seguida han tenido reacciones. Los comentarios se han multiplicado en redes.