Miley Cyrus crea un Abbey Road a su estilo

Miley Cyrus no había nacido cuando John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison cruzaron cuatro veces en ambos sentidos el paso de cebra más conocido del mundo para una de las más míticas sesiones de fotografías de la historia de la música.

Pero la solista estadounidense también ha querido crear su propio Abbey Road pero a su estilo y semejanza. Y si los Fab Four son historia de la música, las imágenes de la cantante también están dando mucho que hablar en las redes sociales.

Porque las imágenes del topless de Miley Cyrus en el paso de peatones son tan icónicas como las de los 4 de Liverpool. La cantante está desatada tras el lanzamiento de Plastic hearts como ya sucediera con Bangerz, el disco que cambió el rumbo de su carrera.

Acompañando a su omnipresente figura multiplicada por cuatro como si de una diva se tratara, la solista estadounidense ha publicado un mensaje que forma parte de la letra de la canción The End de The Beatles: "Y al final el amor que tú recibes es el mismo que el que das" (And in the end the love you take is equal to the love you make). No era 8 de agosto pero ni falta que hacía.

Su homenaje fotográfico y en las redes sociales a los Beatles no ha sido único ya que poco después hacía lo propio con The Velvet Underground y Who loves the sun. Una intensa tarde en Instagram donde apenas horas antes había publicado que habría nueva música en 2021.

¿Está preparando un disco de versiones después de la gran recepción de sus versiones en 2020? Recordemos: Blondie, The Cranberries, Metallica, Arctic Monkeys, Britney Spears, Billie Eilish...