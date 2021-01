Miguel Herrán da explicaciones tras su vídeo llorando de hace una semana

Hace una semana las alarmas saltaron cuando Miguel Herrán compartió un vídeo en el que aparecía llorando. No era la primera vez, pero no por eso la preocupación fue menor. Lo que está claro es que este actor que ha multiplicado su popularidad tras participar en series como Élite o La casa de papel, tiene una gran sensibilidad que hace que las cosas le afecten de una manera especial.

En esta ocasión, su bajón venía producido por tener que quedarse confinado tras haber estado en contacto con un positivo. Una situación que da para pensar mucho y que no le sentó muy bien ya que, como él mismo dijo, había perdido las ganas de comer y de hablar.

Pero los momentos duros están para superarlos y él lo ha hecho. Y ahora ha querido dar explicaciones a lo que le ha sucedido. “Bueno ya es hora… no me gusta dar explicaciones, pero creo que es lo mínimo que os merecéis por todo el apoyo que he recibido estos días”, empezaba diciendo en un largo texto que ha compartido en redes.

Agradecido con el apoyo

“Lo primero de todo. GRACIAS!! ♥️. Me he sentido totalmente querido estos días, por conocidos y desconocidos. En ningún momento quise generar toda la preocupación que se creó alrededor de mi anterior foto... no estuve mal por estar encerrado, estaba mal por no sentirme más positivo ante un problema tan primer mundista como el de estar encerrado en una casa” explicó, dejando claro lo exigente que es consigo mismo.

“Ojalá todos tuviéramos una casa en la que poder estar encerrados. Muchas veces me observo y veo actitudes que no me gustan, que quisiera cambiar… y me cuesta. A veces me desvío del camino que me he querido marcar y no me gusta. ¡Pero es lo más normal del mundo! No hay que alarmarse”, añadía reflexionando sobre su carácter humano que a veces le hace fallar en sus propósitos.

En las buenas y en las malas

Él, que siempre ha sido muy crítico con la superficialidad de las redes, las utiliza para mostrarse tal y como es, sin postureo. Y eso hace que, a veces, genere esa alarma en sus fans cuando no sólo publica momentos de felicidad. “Me gusta compartir momentos personales con todos vosotros. Es mi forma de “influenciar” es lo que considero que debo mostraros de mi vida. Que sí! Que soy famoso, gano mucho dinero y mi vida es la puta hostia! Y me encanta mi vida. Pero no existe una fórmula de la felicidad, no por estar hoy aquí arriba todo va a ser bueno…”, aseguraba.

Tener éxito, dinero y fama no te asegura la felicidad y él lo sabe porque lo ha experimentado en primera persona. “Mis momentos más felices han sido estando en la mierda más profunda, los momentos de transformación y de progresión personal vienen muchas veces después de una buena hostia. Y creo que es eso lo que debo mostrar. Que soy un humano más”, terminaba reconociendo.