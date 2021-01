Este fin de semana Cristina Pedroche ha hecho frente al mal tiempo con un abrigo muy llamativo que ha dado mucho que hablar. “Día lluvioso pero gustoso ❤️😍❤️”, escribía junto a la imagen que nos ha permitido verlo.

Su marido, Dabiz Muñoz, ha sido muy directo al comentar la fotografía: “😍😍😍😍😍😍 Te empotraba”. No era el único que tenía algo que decir. “Muero 😍”, aseguraba Sofía Suescun. “Monaaaadaaa”, añadía Anna Simón.

Ese abrigo, que no ha pasado desapercibido, es un modelo de Benetton de color negro con osos en formato 3D en la parte delantera que cuesta 700 euros. Un diseño con el que no se atrevería todo el mundo y que ha dividido a sus seguidores. Los hay que están encantados.

Me muero con el anorak 🤣🤣🤣🤣

Cómo molaaaa😍

Me encanta la cazadora,es muy original pero más me encantas tú 😍💋🌹❤️🌹💋😍

Me superencanta el plumas. Veo en la web q vale 700 euros y se me quita toda la ilusión del mundo jajajajajaj.

Que bonita chaquetaaaa la ve mi hijo y no deja de abrazarlaaaa 🤣😍 Bella y original 🌷🌷🌷🌷🌷

Aunque ha recibido muchos aplausos que tenían en consideración lo original de un abrigo que no suele ser habitual, muchos otros han mostrado su horror al ver este diseño que, además, no está al alcance de todo el mundo por su elevado precio. Pedroche no se ha librado de las críticas.

Bff tu abrigo me da ansiedad

No me gusta nada 😓🐻🐻🐻

😂😂😂😂😂 Ostias k mal rollo

El dinero no da el estilo, está claro....

Jope, normalmente me gusta lo que llevas, pero este abrigo no👎. Pero bueno, para gustos los colores😅

Parece un cementerio de ositos x dios !!!

Muy bonita tu, pero ese plumas es de un miedooo😂

Un abrigo repetido

Otros, sin embargo, ni han alabado ni criticado el abrigo, simplemente se han limitado a expresar que le ha copiado el estilismo a Úrsula Corberó y es que la actriz, ya lució este mismo abrigo en sus posados de nieve cuando Filomena dejó su manto blanco sobre Madrid. Y claro, teniendo en cuenta lo llamativo que es, como para pasar desapercibido.

¿A cuál de las dos le queda mejor? Seguro que también hay respuestas divididas.