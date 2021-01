Anitta sorprende a sus seguidores esquiando en tanga: “Te voy a poner loco”

Aunque muchos no lo crean, ¡no solo nieva en Madrid! En otras partes del mundo también pasa este fenómeno atmosférico. Ahora, que los últimos copos de Filomena se están derritiendo, Anitta ha querido compartir desde el otro lado del Atlántico cómo pasa ella un día en la nieve.

La estrella brasileña ha compartido con sus más de cincuenta millones de seguidores y seguidoras de Instagram unas imágenes de lo más locas. Al igual que artistas como Cristina Pedroche, Miguel Ángel Silvestre o Ález González, la estrella de reguetón ha salido a la nieve solo con un bikini. ¡Cómo lees!

“Mis amigas y yo estamos preparadas para la nieve en Brasil. ¿Qué es lo más loco que has hecho?”, ha escrito la joven en el post junto a una imagen donde aparece junto a otras dos mujeres luciendo bikinis en mitad de la nieve. Tenemos que decir que al menos llevan un abrigo de pelo para luchar contra las bajas temperaturas.

Pero no es el único post que ha compartido la estrella latina. Anitta también ha subido un vídeo donde aparece esquiando en bikini. Se trata de un clip de apenas dos segundos donde la joven mueve el trasero mientras se desliza por la nieve. La artista luce un elegante tanga de color negro.

“Te voy a poner loco”, ha escrito la artista junto al vídeo. No es casualidad que la cantante haya compartido estos contenidos y es que este mismo viernes estrena su nuevo single: Loco. Parece que estas imágenes (que nos hubiesen sorprendido más si no nos hubiese pillado Filomena de por medio y todos los celebs no hubiesen salido a lucir palmito en la nieve) pertenecen a su nuevo videoclip.

De hecho, Anitta ya ha compartido la portada del single en sus redes sociales donde aparece en bañador y en mitad del monte nevado. Esperemos que no haya pillado un resfriado.

Tendremos que esperar hasta el viernes para escuchar el resultado completo de la canción.