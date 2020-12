Billie Eilish confirma el inicio de una nueva era con su segundo disco de estudio en febrero de 2021

Billie Eilish debería haber estado girando por todo el mundo ofreciendo una espectacular serie de conciertos de su debut discográfico con el que ha maravillado a medio planeta. Sin embargo, la pandemia mundial tenía otros planes para ella por lo que la solista estadounidense decidió no quedarse cruzada de brazos.

En algunos de los meses más creativos de su vida, según sus propias palabras, ha dado forma a un segundo álbum de estudio que está bastante más cerca de lo que podríamos creer. Así lo ha confirmado a través de las stories que podemos encontrar en su perfil oficial de Instagram.

"Os he hecho un maldito álbum. No lanzaré el disco si seguís haciendo bromas sobre mi pelo. Tengo pensado cambiarlo después del estreno del documental (The World's a little blurry) y ese será el final de una era y el inicio de otra" confesaba la intérprete estadounidense mientras bromeaba con los filtros de la popular aplicación social.

Si todo está previsto para que la película más personal e íntima de Billie Eilish vea la luz en Amazon el mes de febrero, la nueva era musical de la cantante comenzaría en apenas un par de meses. Algo que se contradice con la intención inicial de los hermanos Eilish de no publicar nuevo material discográfico hasta que la pandemia desapareciera.

¿Qué se sabe del segundo disco de Billie Eilish?

Los datos acerca del nuevo proyecto discográfico de Billie Eilish son bastante escasos. Desconocemos su título, su fecha de lanzamiento estimada, número de canciones, colaboraciones, etc...

Hasta el momento hemos podido disfrutar de dos adelantos de este próximo álbum de estudio gracias a My future y a Therefore I am. A estos dos estrenos hay que sumarles la canción que compuso para la nueva entrega de Bond, No time to die.

La era de When we all fall asleep, where do we go? con la que Billie Eilish hizo historia en la música está a punto de llegar a su fin para dar paso a una nueva etapa. ¿Con qué creéis que nos sorprenderá?