Borrasca Justine: Consejos y precauciones ante fuertes rachas de viento y lluvia

La borrasca Justine ya se está empezando a dejar notar en Galicia con fuertes rachas de viento y lluvia. Pero el sucesor de Filomena, nombrado así por el IPMA portugués (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), no nos va a regalar otra nevada histórica sino más bien lo contrario. En el Norte y centro de España viento, lluvia y frío que no llegarán al Mediterráneo hasta el sábado teniendo temperaturas más propias de verano que podrían llegar a los 30 grados.

Justine es la quinta borrasca con nombre en lo que va de año en el grupo del Suroeste europeo, que abarca España, Portugal, Francia y Bélgica. Esto supone un hito, ya que nunca antes había habido un mes con tantos nombramientos. Desde febrero de 2020 no se había producido un mes con cuatro nombramientos y este mes ya van cinco.

Si alguna vez has oído que el tiempo está loco, esta es la mejor prueba de ello. Hemos pasado de temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en algunas de las principales ciudades de España a disfrutar de un verano en enero que no tiene precedentes en nuestro país.

Consejos y precauciones ante la borrasca Justine

Se espera que esta borrasca provoque un fuerte temporal de mar y viento en el Cantábrico produciendo precipitaciones que podrían ser localmente fuertes al oeste de Galicia. Lo más significativo será el viento, con rachas muy fuertes, entre 70 y 90km/h, que se extenderán a lo largo del sábado al resto de comunidades (Cantabria y País Vasco) y zonas montañosas del interior y este peninsular.

#PredicciónAEMET. Probabilidad de que se acumulen más de 1/5/10/20 mm en 24 h para los próximos días. Se abre de nuevo el paso a los frentes de🌧️desde la fachada atlántica peninsular.

La AEMET ya ha emitido las alertas rojas en el Cantábrico desde el viernes y amarillo en diferentes zonas de España. Una invitación en toda regla a quedarse en casa viendo una película o una serie con una buena manta y un buen bol de palomitas.

Las imágenes que puede dejar Justine en el mar prometen ser espectaculares con oleaje que podría superar los 8 metros de altura. Se espera también temporal de mar en el litoral oriental andaluz y Melilla. Evita desplazamientos innecesarios y sobre todo los paseos marítimos. Si dispones de una terraza o un balcón, asegúrate de retirar los objetos que puedan ser movidos por el viento y que podrían caer a la calle.

En algunas zonas de Valencia, Murcia y Catalunya se están registrando temperaturas superiores a los 25 grados e incluso la AEMET habla de un posible récord histórico para el mes de enero rozando los 30 grados en ciudades como Murcia. El sábado cambiará la situación con la llegada del viento también al este peninsular y a Baleares. Sin que Filomena y Justine se lo tome mal, pero el tiempo está loquísimo...