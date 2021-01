‘La isla de las tentaciones 3’: dónde ver ‘online’ el programa 2 completo

Si en el primer programa de La isla de las tentaciones 3 pudimos conocer la historia de las cinco parejas y los solteros que iban a poner sus relaciones a prueba, en el segundo hemos visto cómo han sido los primeros días en Villa Montaña y Villa Playa. Esta segunda entrega del programa ha estado cargada de emociones. Si no has tenido oportunidad de verlo en directo, en Telecinco, no pasa nada porque podrás hacerlo a la carta en MiTele. Ya está disponible el segundo capítulo completo.

El avance del anterior programa nos dejó claro que la luz de la tentación, la gran novedad de esta edición, no iba a tardar en sonar. Eso significa que alguno de los novixs ha rebasado los límites impuestos por su pareja. En el segundo programa hemos visto que no una, sino hasta tres veces, suena la alarma en mitad de la noche.

Y sí, la primera tiene que ver con Marina que ya está poniendo en duda su relación con Jesús. Desde el primer momento ha sentido una fuerte atracción por Isaac, el lobo de esta edición. ¿Podrá frenar lo que siente? Parece que lo tiene complicado. Pero no es la única que podría caer en la tentación.

🎥 La amarga primera hoguera de Jesús: ve las imágenes de Marina e Isaac #LaIslaDeLasTentaciones2

Otro nombre que suena con fuerza es el de Lola que también está empezando a cuestionarse si su rutina con Diego es lo que quiere realmente en su vida. Y encima, si tiene a un italiano constantemente regalándole los oídos, no es fácil no caer en la tentación.

Toque de atención en Villa Playa

Parece que, en Villa Playa, la casa de los chicos, las cosas están algo más calmadas. De momento no hemos visto ningún flechazo claro, pero las cosas pueden cambiar. Sandra Barneda se pasa por la casa porque tiene algo que decirles. Esto va de vivir con intensidad y parece que ellos, de momento, tienen la cabeza en otro lugar.

Por cierto, que ya sabemos a qué se deben las lágrimas de Sandra que habríamos visto en el anterior avance. Hugo tiene mucho que ver, aunque es mejor verlo.

El consejo de la presentadora y las imágenes que les muestra de sus chicas, parece que les hacen reaccionar. De momento, son ellos los que tienen que enfrentarse a la primera hoguera donde llegan las primeras decepciones.

El ganador de hoy de todas las tortas de #LaIslaDeLasTentaciones2

No te pierdas el primer capítulo porque seguro que se va a comentar y mucho en redes y tus grupos más cercanos. Todo el mundo habla de la isla.