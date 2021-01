Los BackStreet Boys recuerdan su divertido cameo en ‘Sabrina, cosas de brujas’

Hay series de televisión que nos acompañaron durante nuestra adolescencia, y que a día de hoy todavía recordamos con nostalgia. Una de ellas es Sabrina, cosas de brujas, una sitcom americana que se lanzó en 1996 y nos acompañó durante siete temporadas con un gran éxito. Melissa Joan Hart se hizo mundialmante famosa interpretando a esta joven con poderes que vivía con sus tías y su divertido gato Salem.

La serie ganó tanta notoriedad que pronto comenzaron a aparecer famosos en algunas tramas en forma de cameos. Avril Lavigne, Usher o Britney Spears fueron algunos de los cantantes invitados a aparecer en la serie, mientras que Melissa apareció en el videoclip de (You drive me) Crazy de la princesa del pop.

Los Backstreet Boys tampoco quisieron perderse la oportunidad de aparecer en la serie noventera, e incluso no dudaron en cantar. Lo han recordado recientemente en su cuenta de Instagram. Han colgado un fragmento del capítulo con la siguiente frase: "¿Cómo podríamos olvidar que Sabrina es en realidad la razón por la que comenzamos a cantar? Gracias, Melissa Joan Hart".

En un episodio de la segunda temporada, emitido en 1998, la bruja crea lo que llama botellas de talento, unas bebidas para poder ganar de forma sencilla un concurso de canto en el instituto. Pero como suele ser habitual en el argumento de la serie, los poderes mágicos no son sencillos de gestionar con 16 años, y muchas veces la magia que creaba la bruja empeoraba la situación en vez de arreglarla. Así, veremos como Nick, Howie, A.J., Kevin y Brian beben por accidente de esta botella.

Es al final del capítulo, cuando la joven Sabrina se da cuenta de que le falta una de estas botellas. Seguidamente, podemos ver a los cinco miembros de la boyband tomar de la poción mientras juegan al baloncesto. Pronto veremos cómo se lanzan a cantar con unas muy buenas voces. La canción que suena no podía ser otra: As long as you love me, lanzada en 1997 en su álbum Backstreet's Back.

Los BackStreet Boys recuerdan su divertido cameo en ‘Sabrina, cosas de brujas’

De esta manera es como la bruja creó a la banda, haciéndoles conseguir esas voces que nos han acompañando durante décadas como una de las boybands más longevas. Cuando pasan los créditos, Sabrina y sus compañeros de escuela disfrutan del concierto de la boyband.