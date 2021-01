C. Tangana se mantiene firme en el Nº1 de LOS40

Nadie ha podido con C. Tangana. Tú me dejaste de querer, la canción con la que el pasado 23 de enero llegó por primera vez al número uno de LOS40, y en la que colaboran La Húngara y El Niño de Elche, seguirá una semana más en lo alto de la lista. Se convierte así en la primera canción que está dos semanas consecutivas como líder en lo que llevamos de 2021. Este tema, que ha sido interpretado en directo solamente una vez por el trío —en la entrega de LOS40 Music Awards el pasado diciembre—, sigue acumulando hitos. Las reproducciones en YouTube superan los 76 millones, batió el récord de escuchas en Spotify en las primeras 24 horas tras su lanzamiento (1,6 millones) y, cómo no, con su adictivo sonido de rumbachata ha sido también número uno de ventas en nuestro país.

Justo esta semana, El Madrileño anunciaba el repertorio y la fecha de salida de su próximo álbum. Contará con colaboraciones de alto copete (Jorge Drexler, Andrés Calamaro, Kiko Veneno, José Feliciano o el brasileño Toquinho, a quien ya hemos escuchado en Comerte entera), y verá la luz el 26 de febrero. Todas las miradas están puestas en el que será uno de los discos clave de 2021; también hay ganas de ver a Pucho en concierto, y ya se ha hecho pública una fecha: el festival Boombastic, el próximo julio. Mientras llegan esos nuevos capítulos en la trayectoria de C. Tangana, seguiremos disdrutando de TMDDQ por segunda semana en el número uno; ¡enhorabuena!