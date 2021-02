Harry Styles cumple 27 y las redes enloquecen con el perfecto regalo para este día

Harry Styles ha cumplido 27 años este 1 de febrero y las redes sociales lo están celebrando por todo lo alto. Desde primera hora de la madrugada de este lunes los hashtags #HarryStyles #HappyBirthdayHarryStyles o #HappyBirthdayKing son un auténtico hervidero de mensajes de seguidores de todo el mundo a los que les ha faltado tiempo para felicitar el cumpleaños a su ídolo favorito.

Clubes de fans de todo el mundo se están movilizando para desearle al solista británico un feliz día. Twitter, Instagram y Facebook se han convertido hoy en un gigantesco álbum de fotos y vídeos de la carrera del intérprete desde su más tierna juventud a su más reciente álbum de estudio, Fine Line, pasando por su etapa en su etapa en One Direction o sus papeles en el cine.

Precisamente gracias a uno de ellos conoció a la que todo el mundo asegura que es su actual pareja, Olivia Wilde. La expectación para ver si había una felicitación pública en sus redes sociales ha sido máxima pero de momento no se ha producido. La privada, si es que la relación es real, suponemos que sí.

De momento tampoco sus ex compañeros y amigos de One Direction le han hecho una felicitación pública aunque suponemos que su grupo de Whatapp habrá hechado humo en este 1 de febrero. ¿Habrán pensado ya que regalarle al bueno de Harry?

Aunque sabemos que Harry Styles es un apasionado de la moda, estamos convencidos de haber encontrado el regalo perfecto para él. Un pequeño detalle para halagarle y de paso entrenerle algunas horas en días fríos de invierno como estos. ¿A alguien le apetece echarse un bingo Harry Styles?

La idea es de Matta MX, una usuaria de Instagram especializada en regalos personalizados, y que ha creado todo tipo de coleccionables con dibujos de Harry Styles. El más alucinante, como decía, el juego de mesa estilo bingo en el que los números están representados por diferentes momentos o aspectos icónicos del cantante.

"Me alegro que les gusten mucho los productos que diseño, y que a veces me es muy difícil subir publicaciones una y otra vez. Por qué siento que calidad es mejor que cantidad. Crear la lotería fue un proceso lento y largo, y nunca imaginé que les gustara tanto. Estoy orgullosa de cada paso que se hizo para crearla, y si, es el producto ESTRELLA ✨ Si compraste conmigo, o preguntaste, o guardaste la publicación o compartiste, te agradezco por seguir aquí. Siempre ando diciendo "nuestra empresa" "nosotros" "estamos ocupados" pero... la realidad, es que solo soy una chica detrás de todo. Y que muchas maravillas hayan sucedido gracias a ustedes y mi esfuerzo, me pone muy feliz. No saben lo que me emociona ver sus videitos, fotitos... saber que están por ahí con mi diseño creado con amor me alegra los días" escribía Matta en su perfil oficial abrumada por la viralidad de su juego de mesa.

¡Feliz cumpleaños Harry! Estamos deseando verte pronto en concierto por España. Hasta entonces, ¿echamos un binguito?