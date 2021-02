Justin Timberlake confirma que está trabajando en un nuevo álbum

Justin Timberlake aparecía virtualmente en un nuevo programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el pasado viernes. Una visita que se debía a la promoción de Palmer, la última película del artista, pero que desembocó en otras conversaciones más interesantes para el presentador como su nuevo bebé o la nueva música que está por llegar.

En cuanto al pequeño recién nacido de Jessica Biel decía: “Nadie está durmiendo, pero es tan mono”. Y respecto al deseo de nueva música, Fallon preguntó si se podía decir que hay una posibilidad de que exista un nuevo álbum de Justin Timberlake en proceso.

A lo que el cantante respondía con una sonrisa: “Sí, podemos decir eso. Hay una posibilidad. Digamos que sí. He estado dentro y fuera del estudio trabajando en cosas”. Incluso los dos amigos desvelaban que le había “tocado algunos temas” que encantaron a Jimmy.

“Simplemente me tomo mi tiempo. Tal vez ese es mi barómetro, si sigo amando las canciones cuando el tiempo pasa, entonces la gente afortunadamente la escuchará también cuando el tiempo pase”, explicaba él al presentador cuando preguntaba si no estaba impaciente por sacarlos.

Su último disco completo fue Man Of The Woods en 2018, del que hace ya tres años, por lo que sus seguidores no podrían estar más ansiosos de nuevo material.

Justin Timberlake anuncia que está trabajando en un nuevo álbum

Revelaba también que le encantaría trabajar con Travis Scott y Kendrick Lamar en un futuro. Una conversación en la que bromeó a cerca de Fallon apareciendo en alguna de las canciones del disco cantando unos coros.

Tampoco podían dejarse en el tintero su aparición en la inauguración presidencial de Joe Biden en a que actuó con su tema Better Days, compuesta especialmente para este día junto a Ant Clemons. “Irónicamente, yo grabé mi voz definitiva el día de las elecciones, porque estaba tan nervioso que tenía que distraerme”, cuenta el artista sobre esta canción.