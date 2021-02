Sergio Vallín: “En Maná ya estamos preparando nuevo disco”

Sergio Vallín, compositor y guitarrista e integrante de Maná, pasó por los micrófonos de LOS40 para presentar su más reciente proyecto en solitario: Microsinfonías. Un elepé en el que ha estado trabajando los últimos 15 años y del que ya os hablamos en un reportaje anterior. Pero no nos pudimos resistir a preguntarle por el cuarteto mexicano.

Hace más de media década que la banda formada por Fher Olvera, Juan Calleros, Sergio Vallín y Álex González no nos regala un álbum de estudio al completo, algo a lo que muy pronto podrían poner remedio según nos contó su guitarrista: "En Maná estamos preparando un nuevo disco desde hace algunos meses".

Como os podéis imaginar, el proyecto se está llevando con la máxima discreción y con la máxima seguridad para todos en estos tiempos de pandemia. ¿Y qué nos puede contar sobre este proyecto? "No te puedo adelantar mucho pero sí te puedo decir que está quedando muy bonito. Es un proyecto lleno de trabajo y emociones y que ojalá que le guste a la gente".

Maná estuvo hace un par de años con su gira Rayando el sol y lanzaron nueva versión de la canción del mismo título junto a Pablo Alborán. Tendremos que esperar para descubrir si ese tema forma parte finalmente de esta nueva aventura musical que se puso en marcha hace algunos meses.

Sergio Vallín asegura que es una de las primeras veces que como músico está sintiendo una cierta incertidumbre a la hora de crear música con su banda de toda la vida: "Personalmente me desespera no saber el parámetro para saber si una canción o un disco está funcionando. De repente ves a algunos artistas con billones de vistas pero no venden entradas. ¿Qué ha pasado, entonces? Con Maná, afortunadamente nuestras giras son muy exitosas y la gente disfrutar de vernos y disfrutar de canciones que han marcado sus vidas. Igual no tenemos billones de vistas pero los conciertos sí se llenan. Es una incertidumbre que no nos tiene que detener para seguir generando música. Ahora hay otros medios que antes no existían que permiten a la gente descubrir toda la discografía de un grupo en una misma página. Y eso es lo más positivo de esa parte".

El guitarrista de Maná reconoce que a día de hoy "hay mucha música desechable y no porque sea mala, sino porque es todo tan rápido y la manera en la que llega y se escucha tiene una velocidad tan vertiginosa. Yo lo he visto en las nuevas generaciones como en apenas 30 segundos los jóvenes ya saltan de canción en su móvil. No hay paciencia. ¿Dónde queda todo el trabajo de artistas, compositores, arreglistas, ingenieros...? Tanta gente que está en el entorno de la música para que en esos 3-4 minutos pasen desapercibidos para el oyente".

Pero por ellos no va a ser. Y ya están trabajando a tope en un proyecto ilusionante que espera que tanto seguidores de toda su vida como nuevas generaciones puedan disfrutar: "Se ha perdido esa devoción, ese ritual de escuchar la música de tomarse algo disfrutando la música en casa, viendo los créditos y las letras de los discos. Los más jóvenes se han perdido ese ritual de encargar el disco, esperar que llegara, ir en el autobús a buscarlo... Había un proceso experiencial en todo ello que te generaba un sentimiento de expectación. Todo son experiencias que ya no existen porque lo tienes a un solo click y eso repercute en la manera en la que se valoran las cosas"