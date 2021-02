Carmen Lomana y su opinión sobre una relación con un mileurista: "Podría enamorarme, pero no es fácil"

Dani Rovira volvió con su nueva entrega de La Noche D, en esta ocasión, el humorista quiso hablar de esa compleja relación entre el dinero y la felicidad, una relación que, en numerosas ocasiones, es directamente proporcional pero sin embargo, en muchas otras, la fortuna no ayuda para ser dichoso.

"Dos conceptos que siempre van asociados pero no siempre van juntos. Como el coyote y el correcaminos. Por mucho dinero que tengas no siempre llegas a la felicidad", comenzaba explicando el presentador para ejemplificar el dilema.

Y es que es cierto que a lo largo del 2020, descubrimos otro concepto de la felicidad, centrándonos en el valor de lo cotidiano y priorizando lo más importante: la salud, y a esto precisamente se ha querido referir Dani Rovira, quien el pasado mes de abril anunció que padecía cáncer.

"La felicidad, no es solo que te pasen cosas buenas, también consiste en que no te pasen cosas malas. No dar las cosas por hecho. ¿Recordáis cómo eran nuestras vidas antes de la pandemia? Igual es que antes éramos felices y no nos estábamos dando cuenta. Porque dábamos por hecho la normalidad, que no te pasara nada malo. La felicidad está en las pequeñas cosas. Yo hasta hace muy poquito mi felicidad era que me volvieran a salir las cejas", explicaba el andaluz.

Carmen Lomana sobre la relación que tendría con un mileurista

Tras presentar el tema, Dani Rovira cedió la palabra a Pepe Viyuela quién preguntó a Carmen Lomana sobre su opinión entre el dinero y la felicidad. La empresaria dejó claro que el dinero no da la felicidad, ya que hay mucha gente que amasa grandes fortunas pero es desdichado.

"La felicidad te da llevar una vida equilibrada, la felicidad la llevas tú, tampoco es algo continuo", comenzó diciendo. "Hay gente que tiene muchísimo dinero y son unos desgraciados", aseguraba.

Viyuela quiso ir un paso más allá y le preguntó si tendría algún romance con un mileurista, a lo que Lomana respondió: "Hombre, yo puedo enamorarme de alguien que es mileurista, pero no es fácil. No por eso, sino porque tenemos una vida diferente, porque él terminaría acomplejándose", aseguró opinando que sería difícil la relación.

De igual forma, la empresaria se sinceró sobre su condición económica, al igual que lo hizo hace unos meses, pero también comentó su crispación sobre las etiquetas que le han puesto por ello. "He notado mucho odio y aversión hacia mí por el simple hecho de pensar que tengo muchísimo dinero", comentaba Lomana.