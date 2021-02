Pablo Motos desvela el pacto que hizo con su mujer al dar positivo en Coronavirus

Este pasado lunes 1 de febrero pasó algo insólito en la historia de la televisión: Por primera vez en 15 años, Pablo Motos no asistía a El Hormiguero y era Nuria Roca la que cogía su relevo y presentaba el programa.

Todo esto se debe a que el presentador ha tenido que tomarse la baja por dar positivo en Coronavirus, tal y como ha confesado Pablo, se le hace muy raro no estar en el programa y lo echa mucho de menos después de media vida dedicada a El Hormiguero.

Además, Motos ha lanzado un mensaje de concienciación para que, entre todos, frenemos la curva. "Me parece imposible coger el virus, la cepa debe contagiar muchísimo, dejémonos de chorradas, no paran de aumentar los muertos, no llegamos a la meseta nunca, lo mejor es protegerte más y volver al lavado enfermizo de las manos", contaba Pablo

Conectamos con Pablo Motos para que nos cuente cómo está #GrisoEH pic.twitter.com/VTMa3QF1Se — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021

El pacto con su mujer para convivir en casa

Ahora, el presentador ha desvelado cómo se las apaña en su casa para convivir con su mujer manteniendo todas las precauciones.

Tal y como ha confesado Motos, ellos fueron precavidos y tenían un pacto hecho desde hace tiempo para cuando uno de los dos diera positivo: "Menos mal que lo habíamos hablado, nos hemos dividido la casa y dijimos el que tenga Covid se queda la cama buena. De momento duermo en la cama de matrimonio y el despacho. La cocina es suya, voy con guantes cuando salgo del despacho, lo estamos limpiando todo. Ahora le voy a coger manía", confesaba Pablo que desea volver cuanto antes al programa.