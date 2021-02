Lemmy Kilmister fue uno de los grandes padrinos del rock. El líder de Motörhead falleció en 2015, pero toda su legión de fans sigue recordando a este artista que creó con su grupo algunos de los himnos más grandes del género de todos los tiempos. Su huella es tan importante que hace algunos meses se anunció que hay un nuevo biopic en marcha para explorar su vida, en la que seguro que hay miles de anécdotas propias de una estrella del rock.

Es imposible que volvamos a escuchar su voz al frente de Motörhead, pero no por ello tenemos que renunciar a su sonido. No nos referimos únicamente a todos los más de 20 discos que publicaron, sino que ese cariño que los fans tienen a la banda nos hacen soñar con versiones que nunca han ocurrido, pero que supondrían un verdadero bombazo.

Recientemente, hemos podido escuchar una versión de un tema tan clásico como Personal Jesus de Depeche Mode desde la mirada del estilo de Motörhead. No se trata, evidentemente, de un tema real, sino que es obra del prolífico youtuber Denis Pauna, que ha clavado el sonido de la banda usando la tecnología. Usando temas de Motörhead como Born To Raise Hell y Built For Speed, crea una versión que bien podrían haberse adjudicado Lemmy y los suyos.

El youtuber hace así un homenaje a la banda, con patillas incluidas, y con esas guitarras inconfundibles, bajos distorsionados y la voz ronca tan característica en este tema, uno de los más míticos de Depeche Mode, incluido en su disco Violator de 1990.

Así sonaría ‘Personal Jesus’ de Depeche Mode versionada por Motörhead

No es la primera que vez que esta canción es versionada, otras veces han sido artistas o grupos reales los que han tomado la música y la letra de Perconal Jesus para llevarla a su terreno. Es el caso de Marilyn Manson, que hizo lo propio con Sweet Dreams de Eurythmics, llevándolas a un lugar más oscuro. Otra versión que no hay que dejar de escuchar es la que Johnny Cash hizo en un formato más country con su guitarra acústica. Lo hizo en un disco lleno de versiones, American IV: The Man Comes Around (2002), que terminó acabó el último que lanzara en vida.