Rebel Wilson revoluciona Instagram con su ruptura (¡y con su nueva figura!)

Rebel Wilson ha ido compartiendo con sus millones de seguidores en todo el mundo su cambio físico en una serie de imágenes que demostraban su tesón, su insistencia y su felicidad por su nueva figura.

Tanto es así que tras publicar su última imagen de cuerpo entero ha conseguido revolucionar a todo Instagram. La fotografía acumula en apenas unas horas más de un millón de interacciones cuando lo habitual en su perfil es que ronde el cuarto de millón.

Seguro que a su viralidad y su popularidad ha contribuido no solo su nuevo look (particularmente nos parece que sigue estando preciosa y que es decisión de cada uno si quiere estar más gordo o más delgado) sino el texto que acompaña la fotografía.

"Lots on my mind...aghhhhhh...#single-girl-heading-to-Super-Bowl!" ("Muchas cosas en mente... aghhhhh #chica-soltera-rumbo-a-la-Super-Bowl") escribía Rebel Wilson en su perfil oficial de Instagram.

¿Chica soltera? Si hacemos caso a su hashtag, la actriz que alcanzó la popularidad con Dando la nota habría roto su relación con Jacob Busch a quién conoció en 2020 y con quien compartió su "Año del Amor" y su "Año de la Salud".

Quién sabe si la agenda o la diferencia de edad han sido la razón de esta ruptura de la relación pero Rebel Wilson ha demostrado que sigue estando muy centrada en sus objetivos tanto vitales como profesionales. Y eso es algo que quiere dejar muy claro a las jóvenes que hayan podido seguir su cambio físico.

"No quiero proyectar un mensaje a la gente de que las niñas no pueden ser felices con ellas mismas en tallas más grandes. Lo que me doy cuenta es que no me estaba tratando bien a mí misma comiendo 2000 calorías de postre. Estaba poniendo toxinas en mi cuerpo que no necesito. ¿Es un consuelo momentáneo? Sí. Pero a la hora siguiente volvía a estar gorda y no es algo saludable" ha explicado la actriz.