Duran Duran lanzan el vídeo de su versión de ‘Five Years’ de David Bowie

El pasado 9 de enero, un buen puñado de artistas se unieron virtualmente para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños de David Bowie. Entre ello, Duran Duran no quisieron perder la oportunidad de versionar uno de los temas más conocidos del Duque Blanco. Se trata de Five Years, un tema lanzado en 1972 en su disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Durante la presentación de la canción, Nick Rhodes, tecladista y fundador de la banda, no dudó en elogiar el trabajo de Bowie, toda una fuente de inspiración para ellos. "Una muestra del profundo afecto y gratitud por lo que Bowie nos dio a todos nosotros", dijo el músico. Ahora, Duran Duran lanzan el vídeo oficial de esta versión que con tanto cariño han presentado y que refleja el espíritu y estilo de cantautor fallecido el 2016.

"La visión apocalíptica de David Bowie en la canción Five Years fue escrita hace casi medio siglo, pero hoy parece cada vez más conmovedora. Aunque han pasado cinco años desde que David dejó el planeta Tierra, su enorme catálogo de canciones sigue siendo tan significativo e inspirador como siempre lo ha sido. El sincero espectáculo de celebración de Mike Garson fue un testimonio de la amplitud de la influencia que David tuvo en otros músicos", continúa opinando el músico.

"Cuando Mike Garson preguntó si consideraríamos participar en su programa colaborando en una canción de Bowie con él, la que me vino a la mente instantáneamente fue Five Years. Ese mismo día recibimos la noticia de que Mike había pedido específicamente que hiciéramos Five Years... A veces las cosas simplemente se sienten bien... Nadie en la banda cuestionó la elección, todos la abrazamos y canalizamos la emoción y la alegría que traía la canción para nosotros cuando la escuchamos de niños abriendo espectacularmente el álbum de Ziggy Stardust", añadió el músico.

El videoclip ha sido grabado de forma telemática, con cada uno de sus miembros en un lugar diferente, repartidos entre Londres y Los Ángeles. Como ya ocurrió con el último videoclip de AC/DC, la banda ha tirado de tecnología y de efectos digitales para dar la impresión de que estaban en el mismo lugar.