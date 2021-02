Sara Carbonero le dedica unas bonitas palabras a Roberto Leal que demuestran su admiración

Entre los rumores de separación entre Sara Carbonero e Iker Casillas, que unos dan por sentado y otros niegan, lo cierto es que la periodista se mantiene al margen y está centrado en su vuelta a la radio con Que siga el baile donde entrevista a profesionales de distintos ámbitos.

Por sus micrófonos ha pasado Roberto Leal hacia el que solo tiene palabras bonitas: “Roberto Leal es una de esas personas que allá por donde pasa lo ilumina todo, humilde, gran compañero, genial comunicador, empático, familiar y siempre con una sonrisa. Por eso, a nadie le puede extrañar que actualmente sea uno de los presentadores con más éxito del panorama nacional, al frente de Pasapalabra y de El Desafío, programa al que llevaría a Donald Trump para someterle a la prueba de la apnea y hacerle sufrir un poquito”.

Los mejores momentos

“El mundo del entretenimiento a veces es injusto sí, pero creo que hay que estar preparado desde el inicio y saber dónde nos estamos metiendo, porque hoy estás arriba y quizás mañana, no. Yo llevo 20 años en la tele y se me conoce desde hace solo 3, así que, hay que estar preparado para cuando la ola baja y como dice mi madre: ‘Guarda para cuando no haya’”, explicaba el presentador durante la entrevista. Un fragmento que Sara ha querido resaltar en sus redes.

“Siempre hay que asumir que vendrá alguien mejor que tú, pero mientras tanto disfrutémoslo porque si no... ¿para qué nos hemos apuntado a esta comparsa?”, añadía sobre la inestabilidad de su profesión.

“Operación Triunfo le abrió las puertas del éxito y de toda una legión de seguidores. Reconoce estar viviendo una etapa profesional maravillosa, pero lo hace con la mayor tranquilidad porque según sus propias palabras ‘no deja de ser trabajo y luego está tu vida’”, apuntaba la locutora en redes.

El mejor piropo

Otra de las cosas que le ha llamado la atención de su invitado ha sido el piropo más bonito que le han dedicado: “Qué normal eres, porque eso significa que no hay artificios, no es nada barroco. La gente se siente representada cuando tú no te pones un corsé ni vas de lo que no eres. Si te equivocas te equivocas, si te ríes te ríes y si te emocionas pues te emocionas”.

Después de su charla, Sara ha querido agradecerle su sinceridad y entrega: “Hoy, querido Roberto nos has emocionado, nos has hecho reír, te hemos conocido un poquito más y nos has regalado un rato maravilloso en @radio_marca. Gracias, compañero y parafraseando un poco a tu mami, “guardaremos estas sonrisas por si algún día nos hacen falta”.