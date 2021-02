Sara Carbonero y su ruptura con Telecinco: ya no hay contrato de cadena

Esta semana se está hablando mucho de una noticia que, de ser cierta, sería un palo para todos aquellos que siguen creyendo en historias de amor. Hablamos, evidentemente, del supuesto divorcio de Sara Carbonero e Iker Casillas. Se dice, se comenta, que la periodista y el futbolista ya no están juntos, aunque ellos, de momento, no se ha pronunciado al respecto. De lo que sí tenemos constancia es de la ruptura entre Carbonero y Telecinco.

Según informa Bluper, la presentadora ya no tiene ninguna relación contractual con Mediaset España y, por lo tanto, no volverá a trabajar para el grupo de comunicación, a no ser que surja un nuevo proyecto más adelante. Por ahora, la relación es inexistente, algo que llama mucho la atención teniendo en cuenta que ella fue una de las grandes estrellas de la cadena durante mucho tiempo.

¿Qué ha pasado entre Sara Carbonero y Telecinco?

Tenemos que remontarnos al año 2015 para explicar lo sucedido. Fue ese año cuando Iker Casillas fichó por el Oporto y tuvo que trasladarse hasta la ciudad portuguesa. Sara Carbonero pidió una excedencia de un año en su puesto de trabajo en Informativos Telecinco y se fue con su pareja.

Al cabo de un tiempo, Carbonero regresó a Mediaset para conducir Quiero ser, un talent de moda que inició su andadura en Telecinco y más tarde pasó a emitirse en Divinity, donde tuvo una mejor acogida. El espacio renovó por una segunda temporada. Sin embargo, la periodista se desligó del proyecto.

"Ni ellos me han dicho que no, ni lo he dicho yo. Ha sido una especie de consenso. Hemos pensado que era lo mejor para el programa y para mí porque yo no iba a estar al cien por cien implicada o lo que a mí me gustaría. Era imposible. Viviendo en otro país es imposible", explicó por aquel entonces en sus redes sociales.

Poco después renovó su excedencia y fue en 2019 cuando volvió en Mediaset con una sección semanal en Deportes Cuatro. Este fue su último trabajo para el grupo de comunicación que capitanea Paolo Vasile. Tal y como recoge el citado medio, la compañía no encontró después un nuevo hueco para Sara Carbonero y decidieron que sus caminos deberían separarse. ¿Regresará? Solo el tiempo lo sabe...