‘Física o Química’ cumple 13 años y ésta es la foto que ha inundado de nostalgia las redes sociales

Parece que fue ayer cuando Yoli, Cabano, Gorka, Paula y Fer, entre otros, aparecieron estrenaron Física o Química para presentarnos sus aventuras en el instituto Zurbarán. Pero de eso han pasado ya 13 años.

Sí, el tiempo vuela, ya lo sabemos. Pero por si fuera poco, Angy se ha encargado de recordarnoslo a través de su cuenta de Instagram casi con luces de neón y bolígrafo permanente. "Hace 13 años nos estrenamos ... 💙 Eternamente agradecida", dice la actriz en la descripción de la foto. Una foto que, para qué engañarnos, nos ha inundado de nostalgia en cuestión de segundos.

Se trata de una de las imágenes promocionales de la serie cuando se estrenó el 4 de febrero de 2008. Un total de siete temporadas y 77 capítulos dieron vida a esta historia que cautivó a millones de espectadores.

Pero parece que eso de llenarnos de nostalgia es algo que el reparto de Física o Química se ha propuesto en los últimos meses. El 27 de diciembre de 2020 llegó el tan esperado reencuentro. Atresplayer estrenó la miniserie producida por Buendía Estudios para regalarnos la secuela que todos sus fans merecían tener.

(Atención: si no has visto los dos capítulos de Física o Química: El reencuentro, no sigas leyendo. Spoiler alert!) ¿Qué se han encontrado los espectadores con esta inesperada secuela? La boda de Yoli. Las lágrimas de todo aquel que lo haya disfrutado a través de la pantalla están aseguradas. Y es que cada uno de los personajes de esta historia no solo celebran este bonito enlace, sino que también repasan los mejores y peores momentos que han vivido durante su etapa como estudiantes.

Todos a excepción de Úrsula Corberó, a la que le resultó imposible formar parte de este proyecto debido al rodaje de la quinta temporada de La Casa de Papel. "Me quemó por dentro no poder estar", señaló la que dio vida a Ruth.

Y tú, ¿cuál ha sido tu reacción al conocer que han pasado ya una década y tres años del estreno de una de tus series favoritas?