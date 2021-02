The Weeknd seguirá el ejemplo de Lady Gaga en la Super Bowl 2021

The Weeknd ha confirmado que no habrá invitados especiales durante su actuación en el descanso de la Super Bowl 2021. Durante una entrevista con la NFL, el músico ha confirmado que está al tanto de los falsos rumores sobre posibles confirmados pero avisa que "yo no apostaría por ello".

"No hay espacio para caber en la narrativa, en la historia que voy a contar durante mi actuación" ha explicado el canadiense que lo deja claro para los que dijeron que sí a la espera de confirmar: "Así que sí, no habrá invitados especiales".

Una decisión lógica y entendible si entendemos que The Weeknd está llevando esta actuación como una manera de reivindicar su poder después de la polémica por los Grammy. El artista y su equipo XO han echado toda la carne en el asador y han pagado de su propio bolsillo un presupuesto extra de más de 7 millones de dólares que se suma al presupuesto con el que cuenta la propia Super Bowl 2021.

Después de preparar toda la escenografía y la actuación desde hace meses no parece muy entendible que aparezca un conocido rostro a última hora para quitarle un protagonismo más que merecido a uno de los nombres propios del 2020 gracias a After Hours. La gran duda ahora es si durante el espectáculo del descanso continuará con su concepto audiovisual (vendas incluidas) o preparará el camino para su próximo proyecto que ya está en marcha.

The Weeknd no será el primer artista que actúe solo en una Super Bowl. Hace un par de años ya lo hizo Lady Gaga demostrando que se puede hacer algo espectacular sin necesidad de acumular nombres sobre el escenario. En el siglo XXI U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, Bruce Springsteen o The Who ya lo hicieron.

Todo está preparado para este próximo 7 de febrero (la madrugada del 8 en España) en el descanso del partido que enfrentará a los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs. The Weeknd ha confirmado que será un espectáculo para todos los públicos y las apuestas sobre un repaso por toda su carrera musical están subiendo como la espuma.