The Weeknd explica el por qué de sus vendas en el disco After hours

The Weeknd nos ha regalado un 2020 repleto de música y éxitos que pretende seguir extendiendo, al menos, hasta 2022 año en el que ha confirmado las fechas de su After Hours Tour que tendrá una doble cita en España. Su próximo episodio será la actuación en el descanso de la Super Bowl en el que ofrecerá un nuevo episodio de su propuesta conceptual en After Hours.

Los vendajes, las heridas y la sangre, su ropa oscura y su chaqueta roja forman ya parte de la iconografía pop y todo tiene un sentido y un por qué. La estética conceptual de este trabajo pasa por presentar al cantante herido. Lo hemos visto en cada uno de los videoclips que ha ido lanzando. De hecho, en el de Too late, aparecen dos mujeres con la cara vendada igual que él en la gala de los American Music Awards donde impactó a nivel mundial.

Todo arrancó con Blinding lights, su canción de mayor éxito. El maquillaje y los vendajes eran parte de un mensaje en contra de la conducción bajo los efectos del alcohol: "Blinding Lights trata sobre cómo quieres ver a alguien por la noche, y estás intoxicado, y estás conduciendo hacia esta persona y estás cegado por las luces de la calle. Pero nada puede evitar que intentes ir a ver a esa persona, porque estás muy solo. No quiero promover nunca la conducción en estado de ebriedad, pero ese es el tono oscuro es".

Los siguientes capítulos formaron parte de una propuesta conceptual en la que el sentido crítico ha ido aumentando su escala. Así lo ha confirmado a Variety: "El significado de todos los vendajes de la cabeza es reflejar la absurda cultura de las celebs de Hollywood y el resto de gente retocándose por razones superficiales para agradar y ser aceptados. Todo es una evolución y vemos las historias de las personas alcanzando niveles peligrosos mientras siguen con su cuento como si nada. Supongo que puedes pensar que ser atractivo no es importante para mí, pero una narrativa convincente sí lo es".

'Show must go on' se dice en el show business y ya solo quedan horas para poder ver cómo nos sorprenderá en la actuación musical del descanso de la Super Bowl para la que ha realizado un desembolso personal de más de 7 millones de dólares.

Lxs artistas que acompañarán a The Weeknd en este espectáculo que será visto por millones de espectadores en todo el mundo siguen siendo una incógnita. Los rumores apuntaban a Rosalía, e incluso muchos medios españoles lo dieron por hecho, pero en LOS40 hemos intentado contrastar la información y todo apunta a que, al menos en este 2021, nos vamos a quedar con las ganas de ver a la española en el descanso.