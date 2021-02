La Super Bowl ha entrado en su cuenta atrás. Quedan poco más de dos días para que se celebre en Tampa uno de los eventos deportivos más seguidos del deporte y las grandes marcas ya tienen preparados los mejores anuncios que se podrán ver durante la retransmisión televisiva. Como cada año, no podían faltar nombres ilustres como Nick Jonas, Matthew McConaughey, Lil Nas X o el mismísimo The Weeknd.

El solista canadiense ha protagonizado el anuncio de la marca que esponsoriza la Super Bowl y también su espectáculo del descanso. Su canción, Blinding lights, ha sido una de las grandes triunfadoras del 2020 y todo Estados Unidos ha bailado a su son. La Super Bowl 2021 no será una excepción y Abel Tesfaye ya está preparado para ello. Su llegada en descapotable augura algo muy grande.

No es el único rostro musical que podremos ver en los anuncios de la Super Bowl. Otro de los más llamativos es el que tiene a Nick Jonas como protagonista. El solista y tercera parte de Jonas Brothers ha participado con una empresa de monitorización de glucosa para diabéticos que ha creado un anuncio en el que lo más espectacular es ver la versión envejecida del músico.

Sorprendente también la elección de Lil Nas X del escenario para presentar su nueva canción: Montero (Call me by your name). El creador de Old time road presentará los primeros segundos de su canción inédita en un anuncio para una empresa de logística. ¡Espectacular!

Post Malone y Lenny Kravitz para una marca de cervezas, Cardi B para una cadena de mensajería de comida, Lil Baby para una marca de bebidas energéticas, Shaggy para una marca de aperitivos o John Travolta para una empresa de máquinas de jardinería... Nadie quiere quedarse fuera de los anuncios de la Super Bowl.

Capítulo aparte merece la participación de Matthew McConaughey para una popular marca de aperitivos que ha convertido al actor en un personaje de 2 dimensiones para promocionar sus aperitivos triangulares ahora en 3D. ¡De 10!