Las colaboradoras de ‘La isla de las tentaciones 3’ aplauden el zasca de Terelu Campos a Suso Álvarez

La isla de las tentaciones está que arde y no solo en el Caribe. Sin duda, la doble infidelidad de Manuel que, en una misma noche, acabó besando a Fiama, recién entrada en la Villa y a Stefany, la tentadora con la que estaba empezando a tener afinidad, se está llevando todo el protagonismo de la última semana. Una fiesta que dio mucho juego y que hizo caer al novio de Lucía que acabó llevándose la bronca de su amigo Jesús.

En el último Debate pudimos ver 25 minutos inéditos de esa noche en la que podemos ver cómo las dos solteras mantienen un duelo durante toda la fiesta para conseguir conquistar al emparejado que tenía más posibilidades de caer.

La primera en conseguirlo fue Fiama. A escondidas del resto se dieron el primer beso. Luego le llegó el turno a Stefany. Acomodados en un sillón y a la vista de todos, llegó el segundo morreo.

La defensa de Suso Álvarez

Como no podía ser de otra manera, se habló y discutió mucho en plató sobre esta actuación de Manuel. Tom Brusse señalaba que “tiene miedo de hacer daño a Stefany, pero a su chica le da totalmente igual”.

Otro que se ha descargado a gusto sobre este comportamiento ha sido Suso Álvarez que no ha dudado en defenderlo. “Aquí hay gente que dice ‘ay qué fuerte lo que está haciendo’, pero cuando estamos viendo las imágenes, todos, ‘que va, que va, que se la lleva’. Ahora sí, venimos aquí y decimos ‘qué fuerte lo que está haciendo Manuel’, denunciaba sobre lo que hacen sus compañeros.

Zasca de Terelu Campos

Entonces es cuando ha tomado la palabra Terelu Campos para callarle la boca. “Como espectadora de un programa así quiero ver una trama así. Otra cosa es que no tenga sentimientos y principios en la vida y no piense en Lucía. Pienso en Lucía y digo ‘menudo cabrón’, no te joroba”, respondía viniéndose arriba.

Más cuando recibió el gran aplauso de todas sus compañeras de plató. Pero Suso insistió con lo suyo: “Yo lo vivo como si fuera una película o una serie, me está encantando, me está excitando”.

Está viviendo a través de Manuel lo que ya no está tan presente en su vida. “A día de hoy no porque para empezar ya casi ni ligo, pero me gusta verlo, me encanta ver esta trama. Le doy las gracias a este programa de que nos muestre estas tramas porque yo por lo menos estoy disfrutando”, admitía.

El punto feminista lo aportó Melyssa Pinto que señalaba el distinto cariz que toma el asunto dependiendo de si el infiel es mujer u hombre. “A mí lo que me da pena es que se le bailen este tipo de actitudes a los chicos cuando son de un chico y cuando lo hace una mujer se le tache de otra cosa. Eso es lo que me da más pena”, reflexionaba.

Parece que Manuel todavía tiene mucho recorrido en el programa. Estamos deseando ver las próximas hogueras y la reacción de Lucía al comportamiento de su chico.