‘El arte de engañar al karma’: Elísabet Benavent desvela la portada de su nueva novela

Elísabet Benavent se ha convertido en los últimos años en una de las autoras más vendedoras de nuestro país. Sus novelas románticas con cierto toque erótico y con muchos mensajes que ponen a la mujer al frente, dueña de sus decisiones, de sus vidas y de sus errores y aciertos, han conquistado a muchos lectores que han convertido la lectura de sus historias en una adicción.

Y llega nueva dosis porque, como ya nos anunció el pasado 30 de diciembre, El arte de engañar al karma llegará a las librerías el próximo 8 de abril. La cuenta atrás ha comenzado y empezamos a conocer los detalles. De momento, hemos podido ver la portada que tiene un poco de Cenicienta en versión oriental (pero eso es interpretación propia).

No hace mucho nos contaba las sensaciones que había tenido cuando le entregó la novela a su editora. “Cuando se lo entregué, seré sincera, no sabía muy bien qué le mandaba. Era un amasijo de emociones abrazando una historia que vertebré durante meses y que, cuando llegó el momento, se resistía a volcarse en el papel. Hoy entiendo por qué. Y hoy también me quedo más tranquila”, aseguraba en aquel momento.

Tiene en su haber ya 21 libros, la adaptación de su saga Valeria en Netflix y está trabajando en la película de otra de ellas. Está claro que no le faltan proyectos. Y esta nueva novela es uno especial.

Una novela difícil

“Este es, sin duda, el proyecto que más me ha costado escribir en toda mi carrera sin ser, probablemente, el más intenso. Si me costó escribirlo es porque durante 2020 he aprendido que soy de las que necesita vivir, ver, oler, reír, saltar, salir, entrar y abrazar para poder soñar historias, aunque queden muy lejanas a la realidad”, explicaba en sus redes sobre el germen de esta nueva historia.

Frases que quedaron fuera de ‘El arte de engañar al karma’ Puede que al final el amor se reduzca a eso, a cómo te sientes tú, en tu piel, cuando estás a su lado. Y cuando no lo estás. . Me di cuenta de que el amor es como ver caer la nieve. Los copos que caen más cerca de la ventana parecen lentos. A unos metros, rápidos. Y de vez en cuando, algo parece suspender la nieve en el aire antes de dejar que se precipite hacia el suelo. Con su propio ritmo. Con su cadencia. . No lo necesito. Solo me apetece. . Me pregunto a menudo si volveré a amar. O, más bien, si volveré a amar a quien me ame. Y amarnos bien.

“2021, danos tregua, anda, que me gustaría mucho empezar en breve a trabajar en lo próximo”, pedía junto a una foto que tiene puntos de conexión con este nuevo trabajo. “La foto, por cierto, la encontré en Pinterest hace poco y... bueno, sin spoilers, pero me parece muy adecuada para hablar de este libro. Pronto compartiré portada, sinopsis, personajes principales y música. Por ahora no puedo más que haceros partícipes de las emociones que provoca el proceso de “parir” un nuevo libro”, escribía en aquel momento.

De momento nos ha presentado la portada, estamos deseando poder conocer a sus nuevos personajes y la música que sonará en esta nueva historia que seguro que va a volver a enamorarnos.