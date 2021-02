Pepe Rodríguez y su pullita a Gonzalo Miró y Flo: "¿Vosotros venís aquí a vacilar o qué?"

Dos parejas y un destino se estrenaba anoche en Televisión Española para reunir en un curioso viaje, por un lado, a Anne Igartiburu y a María del Monte y, en por otro, a Gonzalo Miró y a Florentino Fernández. Los cuatro recorrieron Castilla-La Mancha, en el caso del equipo femenino al más puro estilo mochilero y, en el de ellos, con todo tipo de comodidades.

Precisamente por esta razón, Gonzalo Miró y Flo visitaron el restaurante de Pepe Rodríguez, llamado El Bohío y ubicado en Illescas. Allí les recibió el juez de MasterChef, con el que coincidieron ambos en la última edición del talent culinario en su versión celebrity.

No hizo falta mucho tiempo para que comenzasen las bromas de los ex concursantes hacia el chef, todas ellas relacionadas con su paso por MasterChef Celebrity, donde Gonzalo Miró fue el noveno expulsado, mientras que Flo compitió en la final junto a Raquel Meroño. "Nos ha mandado aquí nuestro anfitrión, que desconocemos quién es (resultó ser José Bono) y nos ha dicho que se come de lujo", decía el humorista.

El zasca de Pepe Rodríguez a los ex aspirantes

Continuando con el vacile al cocinero, Flo le reprochaba en tono irónico: "Como siempre hemos sido nosotros quienes hemos cocinado para ti, pues..." Fue en ese momento cuando Pepe Rodríguez respondió: "Sí, siempre y mal", protagonizando un inesperado zasca entre risas hacia el ex aspirante que no pasó inadvertido. Eso sí, no contentos con eso, Gonzalo Miró hizo un poco más de hincapié en el éxito del chef preguntándole en tono de broma: "Pero, ¿es verdad que cocinas? ¿O es una mentira de la tele?" Ya, poniendo punto y final al vaivén de bromas sobre su profesionalidad, Pepe Rodríguez les dijo: "¿Vosotros venís aquí a vacilar o qué? Os voy a hacer un arroz que os vais a caer de espaldas."

Por supuesto, entraron al restaurante y disfrutaron de una paella hecha por Pepe Rodríguez. Fue entonces cuando Gonzalo y Flo insistieron en rememorar un poco más MasterChef y vieron la ocasión perfecta de devolverle al juez todas las valoraciones que ellos tuvieron que soportar a su paso por el talent. Se levantaron ante la mirada atónita de Rodríguez, deliberaron su decisión y procedieron a darle un aprobado raspado entre las risas del chef para, finalmente, rematar la broma asegurando que lo mejor de la comida había sido el pan.