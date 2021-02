Ana Milán comparte una anécdota de película: "Me sale más a cuenta creer en la magia que en la realidad"

Ana Milán tiene un don para contar historias, algo que ya demostró con creces en la cuarentena, donde arrasó con todas y cada una de sus reflexiones y que le llevaron a ponerse al frente de su propia serie ByAnaMilán.

Una vez más, la actriz de Física o Química ha conseguido que sus palabras se vuelvan virales, algo bastante habitual en su historial de publicaciones en Twitter con temas tan diversos entre sí como el vídeo en el que le dedicó más de un zasca a Pablo Motos durante su visita a El Hormiguero o aquel en el que hacía referencia a la exhumación de Franco para anunciar su aparición en MasterChef. Sin embargo, la última historia que ha puesto a Ana Milán en el foco de las miradas en la red social ha sido autobiográfica y enmarcada en el rodaje de una película.

“Hoy he empezado a rodar una peli. Siempre me pongo nerviosa, veinte años de profesión y me pongo atacaíta cada vez que viajo y cada vez que arranco un proyecto. El caso es que ayer, mientras no podía dormir, pensaba en mi madre y en lo mucho que la extraño, así que le dije: 'Mamá no digo que te me aparezcas, porque me daría cosica pero me encantaría sentir que estás'", comenzaba a escribir la intérprete, abriendo su corazón a sus seguidores y arrancando la que se convertiría en una de las anécdotas más emotivas de la jornada.

Hoy, en la primera escena de la peli he entrado en un salón pequeño y me he sentado en un sofá, estaba sola, y al girar la cabeza, frente a mí, estaba la enciclopedia que mi madre — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) February 15, 2021

“Hoy, en la primera escena de la peli he entrado en un salón pequeño y me he sentado en un sofá, estaba sola, y al girar la cabeza, frente a mí, estaba la enciclopedia que mi madre me regaló de pequeña (se llamaba “Sabes por qué” “Sabes cómo “ “ Sabes cuándo “...) y que sin duda fue mi lectura preferida. Y qué queréis que os diga, que ya sé que las casualidades existen, y que pensar que mi madre tiene algo que ver con esto es de locos, pero yo llevo toda la tarde sonriendo y con calorcito en el pecho. Será que me sale más a cuenta creer en la magia que en la realidad. Buenas noches, espero que haya sido un día bonito”, con estas palabras, Ana Milán hacía a sus fans partícipes de una de sus experiencias más personales, más íntimas y más emotivas que jamás haya compartido, a pesar de lo extrovertida que acostumbra a ser la actriz con su público.

Por si esto fuera poco y más allá de los 21.000 me gusta de los que ya presume este hilo, la historia de Ana Milán ha encontrado en la respuesta de una de sus fans la enciclopedia exacta de la que la intérprete estaba hablando.

Un emocionante relato que ha conseguido ablandar el corazón de la red social y que otros muchos usuarios compartieran experiencias parecidas.