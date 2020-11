‘Física o química’: la anécdota de Ana Milán sobre el cambio generacional de la serie

Muy pronto, los más nostálgicos tendrán una nueva cita con Física o química. El próximo mes de diciembre, Atresplayer Premium volverá a abrir las puertas del Zurbarán para recibir a sus alumnos más populares. Maxi Iglesias, Andrea Duro, Angy y Adrián Rodríguez serán algunos de los actores que protagonizarán esta miniserie de tres capítulos que retomará la historia varios años después del desenlace de la ficción original.

Las grabaciones terminaron hace unas semanas y Ana Milán, aprovechando el reciente estreno de su serie, ByAnaMilan, y con los sentimientos a flor de piel, habló un poco de cómo ha sido volver a Física o química y reencontrarse con aquellos jóvenes que debutaron con 18 y 19 años en la ficción de Antena 3.

"Física o química ha sido volver a casa por Navidad con la diferencia de que dejé a unos chavales que eran críos y de repente me he encontrado con unos compañeros de trabajo que han crecido y de los que me siento tremendamente orgullosa", contó la actriz. "Las miradas y las conversaciones eran otras".

"Cuando rodábamos la serie se hacia el grupo de los mayores y el grupo de los niños y en el reencuentro hemos estado todos juntos charlando de la vida porque a todos nos han pasado muchas cosas. Ha sido maravilloso y ha sido realmente bonito que lo dirija el que fue nuestro director también en la original. Continuaban vivo los códigos, las risas…ha sido muy bonito", añadió.

Aunque todavía no hay fecha oficial, la plataforma de streaming de Atresmedia estrenará Física o química: El Reencuentro el próximo mes de diciembre.

Así será el regreso de 'Física o química'

La boda de la Yoli es lo que une de nuevo a los que fueron compañeros de clase durante la mejor época de sus vidas. Todos han cambiado con el paso del tiempo, aunque algunos de ellos parece que tienen problemas para recordar quienes fueron.

O tal vez lo que uno de ellos quiere olvidar es que, en realidad, durante todos estos años ha estado guardando un secreto. Un secreto que le costó una amistad de este grupo de amigos. Un reencuentro es el escenario ideal para recordar sus mejores momentos, limar asperezas y confesar lo que nunca se dijeron.