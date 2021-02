Kit Harington y Rose Leslie ya son padres: lo que no pudo ser en Juego de Tronos y sí en la realidad

Kit Harington y Rose Leslie ya son padres. Y como si fuera una trama en paralelo a Juego de Tronos, Ygritte y Jon Snow han completado su historia de amor, algo que no pudieron hacer en la serie pero sí en la realidad trayendo al mundo a su primer retoño en esta época: ¡Winter is coming!

Si hace unos meses era Sophie Turner (Sansa Stark) la que daba a luz a su primera hija junto a Joe Jonas ahora ha sido Kit Harington el que ha estrenado paternidad. Y aunque en la última temporada descubríamos que (si aún no la has visto no sigas leyendo este spoiler) tenía más de Targaryen que de Stark, para nosotros siempre será un Stark. Queda claro que el Norte sigue aumentando su familia.

Ambos actores intentan llevar su vida personal de la manera más privada posible y de hecho ninguno de los dos ha comunicado nada sobre el nacimiento de su primer bebé ni con una nota de prensa o un anuncio en las redes sociales.

Han sido los paparazzi que habitualmente les siguen la pista los que les han fotografiado en la calle portando una mochila para bebés. Nadie de momento ha informado sobre la fecha, el nombre o el sexo del pequeño o la pequeña Haringon Leslie.

En 2017 anunciaron su compromiso a través de The Times y un año después tuvieron su boda de ensueño en Escocia. Ahora, poco más de dos años después, ya han tenido a su primer bebé a quien estan cuidando y dedicando toda su atención.

La historia de amor que comenzó más allá del muro y no terminó demasiado bien (aquí me ahorro el spoiler) por lo menos continúa en la vida real. ¡Enhorabuena papá y mamá!