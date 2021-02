Hugo Silva, María Hervás y Maxi Iglesias reaccionan al titular machista sobre Adriana Ugarte

Hace unas semanas, con motivo del cumpleaños de Adriana Ugarte, se hizo viral un titular machista sobre la actriz que decía lo siguiente: "Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor". La frase, que no hay por donde cogerla, destaca el buen momento profesional que vive (acaba de estrenar la segunda temporada de Hache en Netflix) para después llegar a la conclusión que, si no está bien emparejada, no puede ser feliz por muchos éxito laboral.

Sobre este tema hablé recientemente con los protagonistas de La cocinera de Castamar, la nueva serie de Atresplayer Premium que se estrena el próximo domingo 21 de febrero. En un encuentro virtual les pregunté acerca del titular sobre Adriana Ugarte. ¿Tienen que enfrentarse las actrices a este tipo de noticias muy a menudo? ¿Cómo se lidia con algo así?

“Esto hay que cargárselo ya”

Fue María Hervás la primera que tomó la palabra para romper una lanza a favor de Adriana Ugarte, haciendo un importante alegato en contra de los machismos que siguen dando por saco en pleno 2021. "Ese titular es mezclar churras con merinas. Es mezclar la carrera profesional de alguien con la supuesta historia amorosa que creemos saber de esa persona. Lo molesto y grave que tiene ese titular es el 'pero'. Está diciendo que le falta el complemento que toda mujer necesita para ser feliz. Esto hay que cargárselo ya", dijo la actriz.

Y añadió: "Esto no es ningún tipo de lucha de la mujer. Estoy en contra de pensar que el feminismo es una cosa que tengamos que llevar a cabo solo las mujeres. El feminismo es una cosa de hombres y mujeres coherentes que entienden que todos somos iguales. Ese titular me parece retrogrado, ofensivo y no corresponde con la realidad que vivimos en la calle a día de hoy".

Hugo Silva, su compañero de reparto, remató con esta frase: "El titular llama mucho la atención, y por eso tanta polémica, sobre todo porque es infantil y muy hortera".

“Una mujer es completa sin un marido”

María Hervás, además, hizo alusión al tratamiento que tienen los personajes femeninos en La cocinera de Castamar. Y ojo, porque viene muy a cuento: "Espero que La cocinera de Castamar, desde algunos de los personajes, pueda trascender la idea de que la mujer es completa y feliz también sin un marido. Y eso que en la serie estamos hablando de una época muy concreta, siglo XVIII, y desafortunadamente era una condición sine qua non para poder ser alguien en el mundo".