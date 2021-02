‘Mi hija’ arrasa en Antena 3: la serie lidera y se merienda al ‘Deluxe’

Más de 2,6 millones de espectadores (2.636.000) siguieron este domingo el nuevo capítulo de Mi hija, la otra serie turca de Antena 3 que ha conseguido convertirse en una de las ofertas más vistas de la cadena. El púbico está enganchado a la historia de Öykü y eso se traduce en unos buenísimos índices de audiencia cada domingo.

Mi hija registró anoche un 18,5% de share, su mejor cuota hasta la fecha. La ficción 'made in' Turquía lideró su franja de emisión y se impuso claramente a su principal rival. Y es que Domingo Deluxe se tuvo que conformar con un 12,6% (1.338.000) en Telecinco, a pesar de contar con la esperada entrevista a Rafael Amargo, una entrevista que, por cierto, fue muy comentada en redes sociales.

La serie de Antena 3 hubiera sido el espacio más visto de la noche de no ser por Eso que tú me das. Y es que el documental que sigue los últimos días de vida del cantante Pau Donés arrasó en laSexta con un 15,3% de cuota de pantalla y cerca de 3 millones de espectadores (2.852.000). Sí que hay que destacar que Atresmedia es el grupo de comunicación de ambas cadenas y, por lo tanto, se apuntó dos victorias gracias a Mi hija en Antena 3 y Eso que tú me das en laSexta.

Lo que pasó este domingo en 'Mi hija'

En Mi hija las cosas no dejan de complicarse. En el capítulo que Antena 3 emitió este domingo, 21 de febrero, Demir (Bruga Gülsoy) tuvo que enfrentarse a sus sentimientos de una vez por todas. ¿La razón? Candan quería irse de Estabaul y el padre de Öykü (Beren Gökyildiz) intentó por todos los medios convencer a la veterinaria para que se quedara en la ciudad.

También vimos como Öykü, que estuvo un poco ajena a todas estas movidas que hay a su alrededor, se preparó concienzudamente para hacerse con el papel principal en la obra de teatro de la escuela. Al mismo tiempo, Asu, que quiere llevarse la herencia de su padre y está siendo manipulado por Cemal, empezó a dar los primeros pasos para acercarse a Öykü...