Ana Guerra y Dani Rovira: ¿nueva pareja sorpresa?

Ana Guerra acaba de cumplir 27 primaveras. La canaria, a la que conocimos gracias a Operación Triunfo 2017, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la industria musical española gracias a hits como Ni la hora o Bajito.

Durante estos cuatro años que lleva la joven siendo conocida también se ha hablado mucho de su vida emocional. Aunque la artista siempre ha mantenido su vida amorosa de una forma muy discreta (nunca hizo pública su relación con Miguel Ángel Muñoz), la prensa sí que ha hablado sobre el corazón de la canaria.

¿Y con quién la relacionan ahora? Nada más y nada menos que con uno de los cómicos más queridos de nuestro país: Dani Rovira. Ha sido el programa Viva la vida quien ha anunciado que la cantante y el actor podrían haber empezado una relación que va más allá de la amistad.

Dani Rovira y Ana Guerra podrían haber comenzado una bonita historia de amor 😍 #VivaLaVida379 https://t.co/UMIzAyZHfd — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) February 21, 2021

De momento, Viva la vida toma como pruebas la gran complicidad que mostraron ambos en el programa Mi año favorito (que puedes escuchar completo en Podium Podcast). La artista y el actor compartieron bromas, risas y alguna que otra mirada cómplice.

Otra de las pruebas que ha dado el programa de Telecinco es que ambos artistas han intercambiado me gusta en Instagram. Lo curioso es que él no le sigue a ella. Eso sí, sea o no verdad, la cantante y el actor no van a soltar prenda.

Cabe recordar que ninguno de los dos ha hablado públicamente de ninguna de sus relaciones anteriores y las han llevado con mucha discreción. Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz terminaron su relación tras el confinamiento, tras dos años. En cuanto al cómico, en 2019 terminó su noviazgo con Clara Lago tras cinco años juntos. Eso sí, ellos posaron en algún evento y siguen trabajando juntos en la fundación Ochotumbao. Además, tienen una gran relación de amistad, habiendo sido Clara un gran apoyo durante los últimos meses en los que el cómico ha sufrido cáncer.